Zeichnen per künstlicher Intelligenz: Kann eine KI Bilder produzieren?

Die einfache Antwort auf diese Frage ist – Ja, die KI ist sogar sehr gut darin, Bilder zu produzieren oder bestehende Bilder über verschiedenste Funktionen anzupassen. Im Laufe des letzten Jahrzehnts haben sich für die Bildbearbeitung per KI sowie das Zeichnen komplett KI-basierter Bilder immer neue Anwendungsbereiche ergeben. Indem hier folgenden Artikel werden wir auf einige der spannendsten eingehen und Ihnen erklären, wie Sie die KI für die Bildbearbeitung nutzen können und damit wirklichen Mehrwert für sich herausholen können. Die gelieferten Informationen werden für sie sehr interessant sein und können einen echten Online Casino 5 € gratis Bonus im Alltag bedeuten, insbesondere dann, wenn Sie sowieso sehr Technik-affin sind und täglich viele Stunden mit der Arbeit am Computer verbringen.

Welche KI-Angebote können Sie schon heute nutzen?

Schon heute gibt es viele Angebote und auch aktuell wird noch an vielen Projekten gearbeitet, welche bald große Verbesserungen im Bereich der Bildbearbeitung bringen können. Das Angebot ist schon heute unüberschaubar groß und dabei enorm vielseitig. Die folgende Liste wird Ihnen einen Eindruck davon verschaffen, was schon heute alles möglich ist und Ihnen vielleicht die ein oder andere neue Idee geben:

♦ AutoDraw: Nein, hier geht es nicht um Autos, sondern um das automatisierte Zeichnen. Der Dienst richtet sich an Menschen, die etwas zeichnen wollen und dabei Hilfe benötigen. Die AI erkennt die per Hand gezeichneten Motive und bietet optimierte Vorlagen an, um das Erkannte in eine möglichst professionell gezeichnete Form zu bringen. So kann man entweder für die Freizeit oder das Berufsleben anhand eigener „Kritzeleien“ schnell professionelle Motive erschaffen. Der Dienst ist völlig kostenlos und kann ohne Anmeldung auf AutoDraw.com genutzt werden.

♦ Bildoptimierung: Eines der am häufigsten genutzten Angebote im Bereich der künstlichen Intelligenz ist die automatische Bildoptimierung. Gerade Hobby-Fotografen haben oft nicht die Zeit und technischen Fähigkeiten, ihre Bilder manuell nachzubearbeiten. Deshalb bieten fast alle wichtigen Bildbearbeitungsprogramme heute automatisierte Funktionen, die es dem Nutzer erlauben, Bilder zu optimieren bzw. zu editieren und ihnen einen bestimmten Look zu verpassen. Die Bildoptimierung dient außerdem, Fehler bei der Aufnahme des Bildes zu korrigieren und ist damit ein wichtiges Tool. Auch Verwenden wir die automatisierte Bildoptimierung unbewusst, da unsere Smartphones diese bereits in Ihrer Software integriert haben und z. B. dafür nutzen Unebenheiten in der Haut verschwinden zu lassen. Ein Programm welches stark auf KI setzt ist beispielsweise Luminar AI vom Entwickler Skylum.

♦ KI-basierte „Kreativität“: Es ist kaum zu glauben, aber wahr, die KI kann bereits heute die menschliche Kreativität nachahmen und dabei eigene Bilder kreieren. Hier machte vor allem DALL-E auf sich aufmerksam. DALL-E ist ein neuronales Netz, welches sich zum Ziel setzt, wie Menschen zu denken und basierend darauf, Bilder zu zeichnen. Das Netz funktioniert wie folgt: Der Nutzer gibt per Text ein Thema vor, und DALL-E übernimmt den Rest. Herauskommen dabei schon heute erstaunlich realistische Zeichnungen.

Die KI im Online Casino

Auch im Online Casino kommt viel künstliche Intelligenz zum Einsatz. Hier wird diese etwa auf die Analyse des Nutzerverhalten angewandt, um durch möglichst passende Algorithmen Spieler zu den von ihnen bevorzugten Casino Spielautomaten, die 10 Freispiele anbieten, zu führen oder Ihnen Roulettetische mit dem für den Spieler typischen Einsatz zuzuordnen.

Natürlich nutzen Casinos die KI auch für das Designen der Benutzeroberfläche, wobei hier natürlich auch Design und Bildoptimierung genutzt werden. Die künstliche Intelligenz wird aber auch für ganz andere Bereiche genutzt wie etwa das Erkennen von problematischen Spielmustern (insbesondere im Hinblick auf Abhängigkeit), den Kundenservice (automatisierte Antworten) sowie bei der Erkennung von Betrugsversuchen. Auch das maschinelle Lernen spielt im Online Casino eine Rolle, da in der Glücksspielwelt eine unfassbar große Menge an Daten anfällt, die analysiert werden kann und dann für das Erkennen neuer Trends genutzt werden kann.

Generell sind es drei grundlegenden Bereiche, die für die Online Casinos in Bezug auf die künstliche Intelligenz wichtig sind:

Kundengewinnung und Marketing Risikomanagement Allgemeines Betreiben des Casinos · Kundengewinnung mittels Datenerhebung und Auswertung basierend auf KI-Parametern · Gezielte Angebote, um den Profit zu steigern · Analyse der Kundenpräferenzen beim Ein- und Auszahlen · Schutz vor Betrug, Geldwäsche, Missbrauch von Angeboten · Sicherheit der Computer vor Viren und Malware · Vorhersage über betriebswirtschaftliche Daten des Casinos · Personalplanung für den Kundenservice und das Management · Das Managen des Nebengeschäfte: Unterkunft, Restaurant, Bar usw.

Welche Grenzen bestehen noch immer?

Auch wenn die aufgezeigten Anwendungsbereiche schon heute zur Verfügung stehen, gibt es doch noch einige Grenzen, welche die künstliche Intelligenz noch nicht überwunden hat. Darunter zum Beispiel das eigenständige Kreieren von echten Kunstwerken. Auch wenn die KI bereits Bilder zeichnen kann, wie etwa das DALL-E Projekt zeigt, so basieren diese Bilder doch noch immer auf dem Input des Anwenders und sind in ihrer Form begrenzt.

Wirkliche Kunstwerke kann die KI also noch nicht erstellen und auch in Zukunft wird es solche Funktionen wohl nicht bald geben. Dafür muss die KI insbesondere im Bereich der „Kreativität“ noch starke Verbesserungen machen. Abgesehen davon bestehen natürlich auch keine großen Anreize, um Software zu entwickeln, die automatisch Gemälde erstellt. Kunst von einer Maschine ist eben nicht vergleichbar mit echter Kunst, die mit Leidenschaft und Gefühl von einem Menschen erschaffen wurde.

Trotzdem ist damit zu rechnen, dass die KI wie auch in allen anderen Lebensbereichen in Zukunft eine immer größer werdende Rolle spielen wird. Das kann positiv als auch negativ betrachtet werden und wird mit Sicherheit ein zentraler Punkt vieler Diskussionen sein. Dennoch ist der technische Fortschritt nicht aufzuhalten. Die Frage ist also nicht, ob wir die künstliche Intelligenz in unser Leben aufnehmen, sondern wie, wofür und in welchen Grenzen.

Kritik an der künstlichen Intelligenz

Die künstliche Intelligenz ist wohl eines der am kontrovers diskutiertesten Phänomene der Informatik. Extreme Hoffnungen werden mit der Technologie verbunden, aber auch genauso extreme Ängste geschürt. Wir alle kennen die Filme, in denen die Menschheit vor dem Abgrund steht, da Roboter, die ebenfalls mit künstlicher Intelligenz ausgestattet sind, beschlossen haben, die Erde von der Menschheit zu befreien und selbst die Kontrolle zu übernehmen. Als Beispiel für derartige Filme wären zum Beispiel Ex-Machina, Extinction und I am Mother zu nennen, die sich alle in verschiedenen Formen mit künstlicher Intelligenz befassen.

Prinzipiell ist die Panik vor der künstlichen Intelligenz genauso übertrieben wie die wahnsinnig großen Hoffnungen, die mit dieser Technik verbunden werden. Auch die künstliche Intelligenz hat Grenzen und wird sich nicht beliebig weiterentwickeln lassen. Generell werden noch viel Jahre vergehen, bis etwa Dinge wie Menschen-ähnliche Roboter wirklichen Nutzen im Alltag liefern können.