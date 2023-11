Sepp Straka erwartet Weihnachts-Baby

Sepp Straka und seine Frau Paige erwarten ihr erstes Baby exakt zu Weihnachten, wie Österreichs Ryder Cupper in Dubai verriet.

Die 6 Wochen seit dem Ryder Cup verbrachte Sepp Straka daheim mit Frau Paige, die aktuell im 8. Monat schwanger ist. Auf Instagram hatte der 30-jährige die frohe Botschaft bereits im Oktober gepostet.

Im Rahmen der DP World Tour Championship trafen sich nun 10 Spieler aus Europas siegreicher Ryder Cup-Mannschaft, und eines der Hauptthemen unter den Golfstars war der Baby-Termin für die Strakas.

Perfektes Timing zu Weihnachten

Das Timing ist auch perfekt, wie Sepp im Kreise der Kollegen verriet, mit ausgerechnet dem 24. Dezember 2023 als erwarteten Geburtstermin für sein erstes Baby! Ryder Cup Vice-Captain Thomas Bjorn schnappte dies auf und verkündete den Golffans die frohe Botschaft: „Ich freue mich riesig mit Sepp, so wie alle Kollegen, weil Du wirst keinen sympathischeren Spieler auf der Tour finden als ihn.“

Die Baby-Liste der Strakas

Auch wenn Sepp Straka das bislang nicht an die große Glocke hängte, so finden sich doch in der US-Heimat Alabama einige Spuren im Internet: im Registryfinder posteten die Strakas den Weihnachts-Geburtstermin mit den Worten: „Wir sind so aufgeregt diesen Kleinen in unserer Welt willkommen zu heißen und fühlen uns so überglücklich von Familie und Freunden umgeben zu sein, die diesen aufregenden Moment mit uns teilen wollen. Danke allen im voraus für euer großzügiges Herz,“ Sepp & Paige.

In Amerika ist es ein üblicher Brauch, auf diesem Weg Hochzeiten und Geburtstermine anzukündigen. Für Freunde ist dies auch ein idealer Weg um Glückwünsche und kleine Geschenke zu übermitteln. Die Golf-Live Community schließt sich den Glückwünschen von ganzem Herzen an und wünscht den Strakas ein gesundes Kind zum Christkind!