Keine Ausrufezeichen

Sarah Schober, Chantal Düringer, Emma Spitz und Christine Wolf können bei den Mallorca Ladies Open keine Ausrufezeichen setzen und haben vor dem Finaltag im Golf Son Muntaner mit den Spitzenplätzen rein gar nichts zu tun.

Sarah Schober kam zum Auftakt mit dem Son Muntaner Golf noch am besten der vier am Start stehenden Österreicherinnen zurecht und hat nach einer 72 (Par) und bei zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 einen Spitzenplatz noch in Sichtweite. Emma Spitz reihte sich nach der 73 (+1) knapp dahinter ein, Chrissie Wolf und Chantal Düringer starten auf der Ladies European Tour nach 74er (+2) Runden aus dem hinteren Mittelfeld in den Freitag.

Richtig angenehm lässt sich der zweite Spieltag für Sarah Schober mit einem recht frühen Bogey auf der 3 zwar nicht an, allerdings holt sich die Steirerin gleich danach am Par 3 auch das erste Birdie ab und drückt ihr Score kurz danach am Par 5 der 6 rasch in den roten Bereich. Kurz vor dem Turn erwischt es sie dann jedoch auf der 9 mit dem nächsten Fehler, was sie nur bei Level Par auf die hinteren neun Löcher abbiegen lässt. Dort erwischt sie es dann auf der 10 mit einem Triplebogey richtig heftig. Dieses bringt sie zwar nicht wirklich aus der Ruhe, erst auf den beiden Schlusslöchern findet sie dann aber noch zwei Birdies, was sie mit der 73 (+1) doch etwas bis auf Rang 28 abrutschen lässt.

Wie bei Landsfrau Sarah Schober beginnt auch Chantal Düringers zweiter Arbeitstag auf Mallorca mit einem frühen Bogey nicht wirklich angenehm. Die Vorarlbergerin kontert aber sofort und drückt ihr Score dank eines roten Doppelpacks sogar bereits am Par 3 der 4 in den Minusbereich. Danach geht sie es zwar ruhiger an, muss jedoch die gesamten Frontnine über keinen weiteren Fehler verzeichnen. Das ändert sich dann aber unangenehmerweise auf der 12, wo sie sich nach Problemen sogar ein Doppelbogey einfängt. Mit Kampfkraft arbeitet sie sich zwar danach wieder in den Minusbereich, nach abschließendem Bogey muss sie aber mit der 72 (Par) leben, womit sie sich nur knapp hinter Sarah Schober auf Rang 34 einreiht.

Etliche Probleme

Mit einer Doublette am Par 5 der 11 erwischt es Emma Spitz gleich zu Beginn der zweiten Umrundung richtig unangenehm. Immerhin zeigt sich die junge Niederösterreicherin nicht wirklich davon beeindruckt, stabilisiert ihr Spiel danach sofort und kann am Par 3 der 14 schließlich auch das erste Erfolgserlebnis verbuchen. Nachlegen kann sie jedoch vorerst nicht und rutscht mit einem Bogey auf der 3 sogar wieder weiter zurück. Zwar kämpft sie sich danach mit einem roten Doppelpack sogar wieder auf Even Par zurück, zwei abschließende Fehler lassen am Ende aber nur die 74 (+2) zu, womit sie als 42. nur im hinteren Mittelfeld rangiert.

Christine Wolf bessert zwar ein anfängliches Bogey sofort am Par 3 danach wieder aus, schlittert am Par 4 der 5 jedoch sogar in eine 10. Zwei Par 5 Birdies danach stellen zwar eine ansehnliche Antwort dar, nachdem sie jedoch auf der 9 einen Schneemann baut, sind total verkorkste Frontnine endgültig Gewissheit. Die zweiten Neun verlaufen zwar etwas sicherer, am Ende leuchtet aber nur die 80 (+2) auf, womit sie als 67. im Leaderboardkeller regelrecht festsitzt.

