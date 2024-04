Cutmarke übersprungen

Sepp Straka und Brice Garnett stemmen bei den Zurich Classic of New Orleans dank einer 69 (-3) im Klassischen Vierer den Cut und wollen beim Teamevent der PGA Tour im TPC Louisiana am Samstag in den zweiten Fourballs nun auf die Überholspur abbiegen.

Sepp Straka und Teampartner Brice Garnett konnten zum Auftakt in den Fourballs zwar noch nicht das erhoffte große Birdie-Feuerwerk zünden, sechs rote Einträge fanden die beiden bei fehlerlosem Spiel aber dennoch, womit sich am Ende immerhin noch eine 66 (-6) ausging. Damit reihte sich das austro-amerikanische Gespann zwar nur knapp hinter der erwarteten Cutmarke der besten 33 und schlaggleichen Teams ein, mit einer stabilen Leistung am Freitag im Klassischen Vierer wäre die gezogene Linie aber mit Sicherheit noch leicht zu überspringen.

Der Start geht jedoch gleich einmal einigermaßen daneben, denn auf der 1 schlittern die beiden prompt in ein anfängliches Bogey und da kurze Zeit davor die Linie auf bereits 8 unter Par springt, hecheln Sepp und Garnett plötzlich satte drei Schläge der Wochenendmarke hinterher. Gut, dass sich bereits am darauffolgenden Par 5 das erste Birdie ausgeht, womit sie ihr Score immerhin prompt wieder auf Anfang drehen.

Wichtige Birdies im Finish

Der Putter des Österreichers ist aber ziemlich kalt, denn am Par 3 danach verschiebt Sepp den Parputt aus einem knappen Meter, womit das Gespann prompt wieder das Plus picken hat. Auf der 5 macht Österreichs Nummer 1 die Sache dann aber deutlich besser, da er eine gute Annäherung von Garnett in Zählbares ummünzen kann und so das Team erneut auf Level Par zurückzieht. Ein Loch später können die beiden dann auch das zweite Par 5 bestens nützen und tasten sich so wieder bis auf einen Schlag an die Cutlinie heran.

Nach dem Turn erweist sich dann zwar auch die dritte lange Bahn wie erhofft gewinnbringend, der Sprung über die Cutlinie währt jedoch nur kurz, da sich die beiden auf der 12 auch das zweite Bogey des Tages einfangen. Bereits am Par 3 der 14 sorgt Sepp dann mit einem gefühlvollen Putt aber für das nächste Birdie, dass die beiden jedoch abermals sofort wieder aus der Hand geben. Im Finish bündelt das Duett dann aber noch einmal die Kräfte und bringt dank zweier später Birdies auf der 16 und der 18 die 69 (-3) über die Ziellinie, was die beiden auf Rang 26 klettern und somit ins Wochenende cutten lässt.

Vollgas in den Fourballs

Am Moving Day stehen nun noch einmal die Fourballs auf dem Programm, was Sepp und Garnett in die Hände spielen könnte, denn mit doppelter Chance auf Birdies – jeder Spieler spielt seinen Ball und der bessere Score wandert in die Wertung – könnten die beiden durchaus auf die Überholspur abbiegen. Bei lediglich vier Schlägen Rückstand auf die vier Teams an der Spitze bei gesamt 13 unter Par, wäre die Chance durchaus gegeben mit einem Birdie-Feuerwerk die Lücke deutlich zu verkleinern.

Leaderboard Zurich Classic of New Orleans

