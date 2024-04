Überzeugende Vorstellung

Bernd Wiesberger knüpft am Moving Day an die starke zweite Runde an und klettert bei den ISPS Handa Championship mit einer fehlerlosen 67 (-3) um etliche Ränge nach oben. Matthias Schwab kann den Moving Day beim DP World Tour Turnier im Taiheiyo Club mit einer 71 (+1) nicht nützen.

Matthias Schwab fand am Freitag in Gotemba den gesuchten Rhyhtmus und arbeitete sich mit einer 66 (-4) noch über die gezogene Linie ins Wochenende. Auch Bernd Wiesberger fand am zweiten Spieltag nach einer birdielosen Auftaktrunde den richtigen Schwung und pushte sich mit makellosem Spiel und vier Birdies ebenfalls über die Cutmarke. Aufgrund bereits diffuser Lichtverhältnisse kann der Südburgenländer die zweite Runde jedoch erst am Samstag beenden und benötigt bei der Fortsetzung noch zumindest zwei Pars um ebenfalls den Cut stemmen zu können.

Wie ausgerechnet lässt Bernd bei der Fortsetzung dann rein gar nichts anbrennen und steht so nach der fehlerlosen 66 (-4) sicher im Wochenende. Kurze Zeit später biegt der ehemalige Ryder Cupper auch schon wieder zur 1. Teebox ab um Runde 3 in Angriff zu nehmen und macht prompt dort weiter, wo er davor aufgehört hat, denn gleich die 1 lässt ein anfängliches Birdie springen.

Auch danach zeigt der Burgenländer absolut makelloses Golf, macht mit Pars rein gar nichts verkehrt und schnappt sich auf der 6 das nächste Erfolgserlebnis, womit es bereits spürbar im Klassement in die richtige Richtung geht. In Folge ebbt der Birdieschwung zwar wieder etwas ab, mit soliden Pars lässt er aber nichts anbrennen und hält sich so souverän im Mittelfeld.

Am Par 5 Schlussloch bringt er dann doch noch einmal Farbe aufs Tableau, nachdem er sich kurz vor dem Weg zum Recording noch ein Birdie einpackt und so sogar die bogeyfreie 67 (-3) notiert. Damit klettert Bernd nicht nur deutlich am Leaderboard bis auf Rang 30 nach oben, sondern hat wohl mittlerweile auch wie im Vorfeld angesprochen die Konstanz gefunden, denn lediglich ein einziges Bogey auf 54 gespielten Löchern spricht eine eindeutige Sprache.

Schwab nur mit der 71

Matthias Schwab hat deutlich härter zu kämpfen als sein Landsmann, denn bereits die 2 drückt dem Rohrmooser ein Bogey aufs Auge. Zwar bessert er dieses am Par 3 der 4 recht zeitnah wieder aus, schlittert jedoch prompt in den nächsten Fehler und kann auch auf der zweiten kurzen Bahn der Frontnine einen Schlagverlust nicht verhindern. Danach agiert der Schladming-Pro zwar sicherer, findet auf die Bogeys jedoch vorerst keine Antwort.

Erst nach zehn Pars am Stück darf Matthias am Schlussloch dann noch einmal jubeln, denn mit dem abschließenden Par 5 Birdie geht sich zumindest noch eine 71 (+1) aus, womit er den Schaden einigermaßen in Grenzen halten kann. Vm 56. Pkatz aus ist der Weg in die lukrative Leaderboardregion am Sonntag jedoch bereits unangenehm weit.

Casey Jarvis (RSA) startet bei gesamt 13 unter Par als Leader in den Sonntag. Erster Verfolger des Südafrikaners ist bei nur einem Schlag Rückstand der Deutsche Yannik Paul.

Leaderboard ISPS Handa Championship

