Tag für Tag besser

FORTINET CHAMPIONSHIP – FINAL: Matthias Schwab marschiert mit brandheißen Back 9 zur 67 und bis auf Position 11 vor und sammelt so wichtige Punkte in der Fall Series für die Tourkarte.

Nach Runden von 71 (-1) und 70 (-2) Schlägen ließ Matthias Schwab am Donnerstag und Freitag nichts anbrennen und stemmte einen für ihn immens wichtigen Cut, benötigt der Rohrmooser doch dringend Punkte um sich in der Jahreswertung noch unter die Top 125 arbeiten zu können. Dass er in den spielfreien Wochen die Selbstverständlichkeit und Leichtigkeit im Spiel wieder gefunden haben dürfte machte er dann am Moving Day klar, denn mit einer 68 (-4) steigerte er sich erneut und marschierte bis auf Rang 28 nach vor.

Kann der Schladming-Pro am Sonntag den Trend fortsetzen, könnte er sich nicht nur noch deutlich weiter in Richtung Norden des Klassements spielen und so sein FedEx-Cup Punktekonto sehenswert aufstocken, auch das Selbstvertrauen würde er vor den anstehenden schwierigen Wochen der Fall Series der PGA Tour mit Sicherheit noch zusätzlich stärken.

Ganz souverän gelingen dann die ersten Bahnen mit Pars und da er am Par 5 der 5 die Attacke am Kurzgemähten unterbringt, geht sich mit einem sicheren Zweiputt das erste Birdie aus. Wirklich lange kann er sich darüber jedoch nicht freuen, denn zwei Löcher später verfehlt der Teeshot am Par 3 das Grün und mit verpasstem Up & Down steht sein Score auch rasch wieder bei Even Par.

Der Fehler kostet auch plötzlich komplett die Sicherheit, wie ein weiteres Bogey gleich danach nach einem Dreiputt aus knapp sieben Metern zeigt. Immerhin kann er sein Tagesergebnis danach aus drei Metern auf der 9 noch vor dem Turn wieder ausgleichen.

Mit der Brechstange auf den letzten 9

Zu Beginn der letzten 9 holt sich der Steirer mit einem gelochten 13 Meter-Putt zum Birdie eine gehörige Moral-Injektion. Am nächsten Par 5 trifft er mit dem Zweiten elegant das Grün und vergibt nur knapp die dicke Eaglechance aus dreieinhalb Metern. Nun ist er voll im Spiel und nutzt auch das nächste Par 5 zum Birdie, diesmal jedoch mit zwei Putts quer über das gesamte Grün.

Die Eisenschläge sind in der entscheidenden Phase deutlich geschärft und legen drei Löcher vor Schluß aus zwei Metern die nächste Chance auf, die der Putter auch dankend annimmt. Stilvoll marschiert der Schladminger mit Zweiputt-Birdie am abschließenden Par 5 über die Ziellinie. Dank des brandheißen Schlussspurts steigert sich Schwab auch am 4. Tag erneut zu einer 67, die ihn 16 Positionen am Leaderboard bis zu Platz 11 hochklettern lässt und so für einen perfekten Start in die Fall Series sorgt.

Endergebnis Fortinet Championship