In den Titelkampf geputtet

Sepp Straka puttet sich am Freitag bei den RBC Heritage nach den Vormittagsflights mit einer 65 (-6) bis an die Spitze und mischt sich damit beim Elevated Event der PGA Tour in Harbour Town voll in den Titelkampf ein.

Sepp Straka konnte die starke Form, die ihm beim Masters mit Rang 16 eine neue heimische Bestmarke ermöglichte, sichtlich nach South Carolina mitnehmen. Von Tee bis Grün zählte der 30-jährige am Donnerstag überhaupt zum Nonplusultra und auch auf den Putter konnte er sich in Harbour Town mit kleinen Abstrichen durchaus verlassen. Am Ende leuchtete so eine knallrote 66 (-5) auf, die ihn beim 20 Millionen Event aus dem absoluten Spitzenfeld in den Freitag starten lässt, denn lediglich J.T. Poston, Collin Morikawa (beide USA) und Seamus Power (IRL) gelang eine noch bessere erste Runde als Österreichs Nummer 1.

Der Freitag beginnt dann allerdings gleich mit einem Schockmoment, da der erste Drive viel zu weit nach rechts zieht, was ihn sogar zum Nachladen vom Tee zwingt, womit sich am Ende so nur das Doppelbogey ausgeht. Sofort steuert der Longhitter aber gegen und holt sich nach zwei gelungener Attacke und sicherem Zweiputt gleich am darauffolgenden Par 5 auch das erste Birdie ab. Fast geht sich auf der zweiten langen Bahn das nächste Erfolgserlebnis aus, der Birdieputt aus einem Meter will jedoch um Haaresbreite nicht fallen.

Straka läuft heiß

Eine Bahn später lässt der 14. Schläger dann jedoch dafür aus sechs Metern das Birdie springen, womit er die Doublette der 1 engültig wieder ausbügelt. Auf der 8 kann er das Gerät fürs Kurzgemähte dann sogar gleich im Bag stecken lassen, da er kurzerhand von knapp außerhalb des Grüns einchippt und sein Tagesscore so erstmals in den roten Bereich drückt. Sofort legt er am kurzen Par 4 danach mit Chip und Putt nach und biegt so nach seinem bereits vierten Birdie sogar bei 2 unter Par auf die Backnine ab.

So richtig „on fire“ springt dann auf der 10 aus sieben Metern wieder der Putter gewinnbringend ein und lässt den ehemaligen Georgia Bulldog so endgültig ins Titelgeschehen eingreifen. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Auszeit, ehe der Putter schon auf der 12 aus sechs Metern am Weg zu Birdie Nummer 6 erneut Feuer fängt. Kurzfristig geht er es in Folg etwas ruhiger an, bis er auf der 16 den Approach perfekt bemisst und mit dem nächsten Birdie aus 1,5 Metern bis auf einen Schlag zum derzeit führenden US-Amerikaner Tom Hoge aufschließt.

Genug hat der gebürtige Wiener damit noch nicht, denn am Par 3 danach locht er aus etwa acht Metern von außerhalb des Grüns und taucht damit endgültig erstmals an der Spitze auf. Auf der 18 lässt er dann im Schatten des berühmten Leuchtturms nichts mehr anbrennen und bringt so trotz des anfänglichen Doppelbogeys eine knallrote 65 (-6) zum Recording, womit er nach den Vormittagsflights sogar den Ton angibt und voll im Titelkampf ins Wochenende startet.

