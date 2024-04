Straka hat Ass im Ärmel

Auch heuer wieder beginnt die offizielle Masters-Week mit dem traditionellen Par 3 Contest und Sepp Straka schüttelt dabei gleich wieder ein Hole in One aus dem Ärmel, womit er sich am Ende nur Rickie Fowler (USA) geschlagen geben muss.

Mit dem allseits beliebten und definitiv als Show-Event gedachten Par 3 Contest findet das Masters so richtig seinen Beginn und heuer haben die zahlreich erschienen Fans bereits etlichen Grund zu jubeln, denn gleich fünf Hole in Ones – nur einmal wurden bisher noch mehr er erzielt – konnten die Patrons bejubeln. Eines davon auch vom einzigen Österreicher im Feld, nachdem Sepp Straka auf der 5 sein Eisen perfekt berechnet und den Ball direkt locht.

For the second straight year, Sepp Straka cards a hole-in-one during the Par 3 Contest. #themasters pic.twitter.com/1bemHq6hWY — The Masters (@TheMasters) April 10, 2024



Neu ist das Gefühl für den ehemaligen Georgia Bulldog aber nicht, denn auch letzte Saison gelang ihm bereits das Kunststück. Diesmal jedoch hat er auch auf den übrigen Bahnen sein Visier durchwegs gut eingestellt und muss sich am Ende mit einem Gesamtscore von -3 nur Rickie Fowler mit zwei Schlägen Rückstand knapp geschlagen geben. Das Masters selbst wird Sepp am Donnerstag um 15:36 MEZ gemeinsam mit Phil Mickelson und Tony Finau (beide USA) in Angriff nehmen.

Leaderboard Par 3 Contest