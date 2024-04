Aller guter Masters sind drei?

Sepp Straka hofft bei seinem dritten Masters auf ein erstes Topergebnis in Augusta. Mit Jon Rahm startet erstmals ein LIV-Star als Major Titelverteidiger.

Zum 9. Mal in den letzten 10 Jahren ist Golfösterreich beim US Masters, dem ersten Major des Jahres, vertreten. Nach 6 Teilnahmen seit 2015 von Bernd Wiesberger setzte Sepp Straka diese stolze Serie nahtlos seit 2022 fort. Beide holten übrigens jeweils bei ihrem Masters-Debüt das beste Ergebnis, Wiesberger 2015 als 22. und Straka 2022 als 30.

So makellos weiß wie der Jumpsuit der Caddies beim Masters ist auch Österreichs Weste – noch nie wurde ein Cut verpasst! Bei den Scores ist noch genug Luft nach oben, Straka verzeichnete seine beste Masters-Runde im Vorjahr am Eröffnungstag mit einer 70, während Wiesberger bei 24 Masters-Runden schon einmal die 66 scorte.

Straka hofft auf Steigerung bei den Majors

Als „Work in progress“ würde Sepp Straka vielleicht seine bisherige Golfsaison 2024 zusammenfassen. Nach einem verheißungsvollen Start mit Platz 12 auf Hawaii kam eigentlich nur noch ein 16. Platz beim Players als erwähnenswertes Resultat. Dazu passen auch die ausbaufähigen Stats, wo er auf der Tour bislang nur in einer Kategorie unter den besten 100 geführt wird, als 46. bei den Fairwaytreffern.

Das Masters 2024 bringt heuer das erste Kräftemessen aller Stars, inklusive 13 LIV-Spielern plus Tiger Woods, auch wenn das Feld nur 89 Spieler umfasst. Somit geht mit Jon Rahm auch erstmals ein aktiver LIV-Spieler als Titelverteidiger an den Start. Das Preisgeld beim Masters wird traditionell erst am Samstag verlautbart, soll sich aber an 2023 orientieren, als es 18 Millionen US Dollar betrug.

Gleich 20 Mastes-Newbies am Start

Ludvig Aberg und Akshay Bhatia sind unter den 20 Masters-Neulingen, was jedoch nicht einmal ein Rekord ist – vor vier Jahren gab es sogar 26 Rookies! Sogar ein amtierender Major-Champion ist erstmals in Augusta mit dabei – US Open Champion Wyndham Clark. Aus Deutscher Sicht ist mit Houston-Champion Stephan Jägerauch ein Neuling am Start. Als einzigem Deutschen nach verletzungsbedingter Absage von Bernhard Langer. Nicolai Hojgaard, Eric Cole, Nick Dunlap, Austin Eckroat, Ryo Hisatsune, Lee Hodges, Jake Knapp, Denny McCarthy, Grayson Murray, Matthieu Pavon und Adam Schenk sind weitere prominente „First Timers“.

In Kürze: Tee-Times und Leaderboard vom Masters

SKY überträgt LIVE und exklusiv vom Masters an allen vier Spieltagen und bereits seit Montag von der Range.