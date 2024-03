Straka mit Top-Start

Sepp Straka legt bei den Arnold Palmer Invitational einen richtig starken Auftakt hin und mischt beim Elevated Event der PGA Tour in Bay Hill dank der 69 (-3) sogar im Spitzenfeld mit.

Auch beim vierten Signature Event der PGA Tour mit 20 Millionen Dollar Preisgeld ist Sepp Straka mit dabei. Beim Arnold Palmer Invitational gibt es selbst bei nur 70 Topspielern nach zwei Tagen einen Cut für die besten 50 und alle innerhalb von 10 Schlägen zur Spitze, was im Vorfeld für einige Kritik sorgte. Wichtiger wird es für Straka jedoch sein, spielerisch wieder stabiler zu werden und nach zuletzt zwei verpassten Cuts und dem Abrutschen auf Position 27 im World Ranking in Bay Hill wieder zu punkten.

Arnold Palmer’s Klassiker in Orlando entpuppte sich jedoch bislang als Albtraum für den Wiener, nachdem er bei vier Starts ebenso oft ausschied. Auf keinem anderen Kurs auf der PGA Tour hat Straka eine ähnliche Negativbilanz aufzuweisen. Bei von Beginn an gedämpften Scores hat auch Österreichs Nummer 1 gleich etwas zu kämpfen, nachdem sowohl auf der 1 als auch am Par 3 danach die Eisen knapp die Grüns verfehlen. Beide Male bringt Sepp aber die anfänglichen Pars zu Papier.

Nachdem jedoch der Abschlag auf der 3 zu weit nach rechts zieht und er aus dem Rough auch das dritte Grün der Runde nicht in Regulation findet, muss er nach verschobenem Dreimeterputt zum Par schließlich das erste Bogey einstecken. Kontern kann er darauf vorerst nicht und schickt am berühmten Par 5 der 6 sogar die Grünattacke ins H2O, womit sich das zweite Bogey nicht mehr verhindern lässt.

Sepp kommt ins Rollen

Aus dem ersten wirklich starken Eisen kann er dann aber am darauffolgenden Par 3 erstmals Kapital schlagen, denn aus 2,5 Meter lässt er sich die Birdiechance nicht vom Putter nehmen und kann so rasch einen der Schlagverluste wieder ausgleichen. In Folge agiert der Longhitter doch stabiler und lässt auf den darauffolgenden Löchern nichts anbrennen. Da er am Par 5 der 12 dann die Grünattacke perfekt am Kurzgemähten unterbringt, dreht er mit einem sicheren Zweiputt sein Score auch sehenswert wieder auf Level Par zurück.

Mit deutlich schärferen Eisen als noch auf den Frontnine geht sich prompt auch auf der 13 nach perfekter Annäherung bis auf einen Meter zur Fahne ein Schlaggewinn aus, womit er sogar erstmals das Minus aufleuchten sieht. Auf der 15 kommt dann zwar nach eingebunkertem Abschlag wieder etwas Stress auf, das Up & Down zum Par gelingt jedoch und da er ein Loch später auch am letzten Par 5 die Attacke nur knapp neben dem Grün parkt, zieht er ein weiteres Birdie auf die Habenseite.

Genug hat der Jung-Vater damit jedoch noch nicht und stopft kurzerhand am Par 3 der 17 aus sieben Metern den Birdieputt, womit sich zum Auftakt sogar die 69 (-3) – seine bislang beste Runde in Bay Hill – ausgeht, die ihn sogar in den Spitzenplätzen einreiht.

Stephan Jäger hat dagegen am Weg zur Par-Runde deutlich mehr zu kämpfen.

Leaderboard Arnold Palmer Invitational

>> SKY überträgt Live und in HD von den Arnold Palmer Invitational.