Brauchbarer Auftakt

Matthias Schwab zeigt im Glendower GC, dass er das zähe Weekend der letzten Woche gut verdaut hat und bringt sich bei den Jonsson Workwear Open mit einer 69 (-3) auf Cutkurs.

Nach dem Aufschwung in Kenia setzt es für Matthias Schwab zuletzt am südafrikanischen Ostkap mit durchwachsenem Weekend wieder einen Dämpfer. Zum Abschluss seiner Golfsafari in Afrika geht es noch nach Johannesburg zur Jonsson Workwear Open, dem nächsten von DP World Tour und Sunshine Tour kosanktionierten Golfevent. Auf dem engen Parklandkurs von Glendower könnte es wieder eher Verhältnisse wie in Kenia geben, wo Shot Making gefragt ist und weniger extreme Windverhältnisse als am Ostkap herrschen sollten, was Schwab in die Karten spielen könnte.

Zum Auftakt ist der einzige Österreicher im Feld mit später Startzeit unterwegs und beginnt das Turnier mit anfänglichen Pars durchwegs stressfrei, kann jedoch vom Par 5 der 4 noch nicht wie erhofft das erste Birdie mitnehmen. Auf der zweiten langen Bahn kurze Zeit später passt dann aber wirklich alles zusammen, denn dank starker Performance von Tee bis Grün lässt er sogar den Adler auf der Scorecard landen und pusht sich so eindeutig in die richtige Richtung.

Schwab gibt die passenden Antworten

Das Par 3 der 8 entpuppt sich dann erstmals etwas als Spaßbremse und brummt dem Rohrmooser auch den ersten Fehler des Turniers auf. Den kleinen Rückschlag steckt er aber ohne gröbere Probleme weg und dreht sein Tagesergebnis am dritten Par 5 der Runde schließlich recht zeitnah wieder auf 2 unter Par. Das bringt den Schladming-Pro auch sichtlich wieder auf den Geschmack, wie das nächste Birdie zwei Löcher danach unterstreicht.

Erneut ist es dann mit der 15 aber eines der Par 3 Löcher, dass ihn in Form des zweiten Bogeys wieder etwas einbremst. Erneut lässt er sich vom Faux-pas aber nicht beirren und schnappt sich kurz vor Schluss auch von der letzten langen Bahn wieder ein Birdie und bringt so schlussendlich die 69 (-3) ins Ziel, womit er sich als 38. eine durchwegs brauchbare Ausgangslage für den Freitag auflegt.

Keenan Davidse (RSA) und Ivan Cantero (ESP) teilen sich nach 64er (-8) Runden die Führungsrolle. Von den vier Deutschen im bei der Jonsson Workwear Open darf sich nur Hurly Long über die 68 und damit einem gelungenen Turnierstart freuen.

Leaderboard Jonsson Workwear Open

