Hilfreiche Tipps für Neulinge im Online Casino

Casinospiele werden immer häufiger im Internet gespielt. Die Online Casinos sind inzwischen zu einer ernsthaften Konkurrenz der traditionellen Spielbanken vor Ort geworden, wofür es gute Gründe gibt. Das virtuelle Glücksspiel kann nämlich mit einigen Vorteilen aufwarten. Besonderes Augenmerk gilt dabei den Bonusangeboten der Online Casinos, über die sich Neukunden und auch treue Spieler freuen können.

Testportale wie https://gamblenator.com/de/ beschäftigen sich ausführlich mit diesen lukrativen Prämien, da es einige interessante Informationen und Tipps zu diesem Thema gibt, die man als Spieler gut gebrauchen kann, gerade wenn man neu in die Welt des Online Casinospiels startet. Wir stellen im Folgenden einige der wichtigsten Punkte vor, die man als neuer Spieler im Casino und bei der Verwendung von Bonusangeboten im Auge behalten sollte.

Die Wahl der richtigen Casinoplattform

Bevor man sich daran macht, die Bonusangebote der Plattformen zu nutzen, sollte man sichergehen, dass man es mit einem seriösen Glücksspielanbieter zu tun hat. Wir raten ausdrücklich dazu, nur bei lizenzierten Betreibern zu spielen. Schließlich muss man bereits bei der Registrierung eines Spielerkontos diverse persönliche Daten preisgeben. Eine gültige Glücksspiellizenz zeigt an, dass der jeweilige Casinobetreiber dazu verpflichtet ist, diverse Regeln einzuhalten, die der Sicherheit der Kunden und deren Daten sowie den Geldeinlagen zugutekommen. Es gibt in Europa diverse Stellen in unterschiedlichen Regionen, die Lizenzen für Glücksspielplattformen vergeben.

Eine besonders strenge und somit überaus vertrauenswürdige Lizenzbehörde ist die neue deutsche Gemeinsame Glücksspielbehörde der Länder, die mit GGL abgekürzt wird. Ist eine Spielhalle mit einer entsprechenden Genehmigung ausgestattet, kann man dort die höchstmögliche Sicherheit erwarten und in jedem Fall darauf vertrauen, am Ende auch wirklich die erspielten Gewinne ausgezahlt zu bekommen. Generell können in einem Online Spielsalon die Informationen zur hoffentlich vorhandenen Lizenz im Fußbereich der Startseite abgelesen werden.

Das Spieleangebot

Nachdem die Sicherheitsfrage abgehakt ist, schaut man natürlich auf die angebotenen Spiele einer Plattform, darum geht es schließlich in der Hauptsache. Die Kategorie der Online Spielautomaten macht in so gut wie allen Online Spielsalons den Löwenanteil des Portfolios aus. Häufig stehen dabei hunderte oder sogar tausende verschiedene Titel von diversen Herstellern zur Auswahl. Es gibt darunter traditionelle und sehr einfache Slots, aber auch moderne Spiele mit vielen Zusatzfunktionen und aufwendiger Grafik. Die Themenbreite ist ebenfalls enorm.

Viele Online Spielbanken haben auch die traditionellen Casinospiele im Angebot, womit die eher klassischen Tisch- und Kartenspiele wie Roulette, Poker, Blackjack und weitere gemeint sind. Auf den Plattformen können diese Spiele als Computersimulationen gespielt werden, bei vielen Anbietern stehen aber auch Live Casinos bereit, in denen die Spiele per Stream von echten Tischen mit Dealern übertragen werden. Evolution Gaming ist der wichtigste Provider auf diesem Feld. Bei etlichen Plattformen runden zudem Sportwetten das Angebot ab. Hier muss jeder Spieler individuell entscheiden, welche Spiele vorhanden sein sollten.

Die Zahlungsmethoden

Da man als Spieler Kapital benötigt, um an virtuellen Casinospielen teilzunehmen, sollte man vor der Registrierung ebenfalls prüfen, welche Zahlungsmethoden eine Spielhalle für Kontoaufladungen bereithält. Das Angebot kann sehr unterschiedlich ausfallen und daher ist zu prüfen, ob eine Methode vorhanden ist, die man selbst nutzen möchte. Neben der Banküberweisung können Spieler meistens Kreditkarten und unterschiedliche Zahlungsdienste wie auch PayPal nutzen. Auch Prepaidmethoden werden häufig angeboten und modern ausgerichtete Casinoplattformen unterstützen zusätzlich die Nutzung von diversen Kryptowährungen.

Es ist wichtig, dass keine zusätzlichen Gebühren für die Zahlungsabwicklung verlangt werden, denn das ist unnötig und man kann immer einen alternativen Anbieter finden, der auf solche Gebühren verzichtet.

Der Kundenservice

Häufig kann der Kundenservice einer Plattform bereits vor der Registrierung per Chat kontaktiert werden. Hier ist ein Test durchaus nützlich, denn nicht alle Kundendienste stehen rund um die Uhr zur Verfügung oder antworten nicht in der bevorzugten Sprache. Der Kundendienst ist ein wichtiges Hilfsmittel, wenn es Schwierigkeiten bei der Abwicklung von Ein- und Auszahlungen oder andere Probleme mit den Abläufen im Casino gibt. Ein E-Mail-Kontakt und ein Live Chat gehören zur üblichen Ausstattung der meisten Spielsalons, manche bieten auch eine Hotline an, die aus unserer Sicht allerdings kein Muss ist, da man hier eventuell mit Gebühren rechnen muss.

Bonusangebote mit Köpfchen nutzen

Die vielfältigen Prämien, mit denen sich die Casinobetreiber die Gunst neuer Spieler und treuer Kunden sichern, sind für viele einer der wichtigsten Aspekte, wenn man sich im Internet dem Gambling widmet. Da es unter den vielen Anbietern im Netz einen regen Konkurrenzkampf gibt, können die Kunden von diversen Promotionen profitieren, mit denen sich die Betreiber gegenseitig zu überbieten versuchen. Daher kann man zahlreiche Werbebanner mit teils hohen Prämien entdecken, allerdings muss man über ein wenig Hintergrundwissen verfügen, um diese Angebote richtig deuten zu können. Ausschlaggebend sind nämlich nicht nur die Prämien an sich, sondern vor allem die Bedingungen, unter denen diese vergeben werden.

Unterschiedliche Prämienformen

Die Bonusprämien werden im Wesentlichen in zwei Formen vergeben, als Guthaben oder als eine Anzahl von Freispielen. Wie hoch das Bonusguthaben ausfällt oder wie viele Freispiele es gibt, kann das Casino individuell festlegen. Darüber hinaus unterscheiden sich die Boni in der Voraussetzung für die Vergabe. Es gibt Boni, die eine Einzahlung auf das Spielerkonto erfordern, und Prämien, die kostenlos gegeben werden. Letztere werden auch als No Deposit Boni bezeichnet und sind logischerweise besonders begehrt, schließlich kann man dabei grundsätzlich kostenfrei um echte Gewinne spielen.

Die meisten Promotionen sind Einzahlungsboni, bei denen die Einzahlungssumme des Kunden mit einer prozentualen Zuzahlung aufgestockt wird. Teils bekommt man dabei noch zusätzlich einige Freispiele. Besonders häufig findet man einen Verdopplungsbonus oder auch 100% Bonus, der oft als Willkommensbonus für neue Kunden fungiert. Dabei wird die Einzahlung ab einer gewissen Mindestsumme bis zu einem bestimmten Höchstbetrag verdoppelt. Häufig gibt es das folgende Angebot: 100% Bonus bis 100 Euro. Auch Bestandskunden können immer wieder von Einzahlungsboni profitieren, die man dann Reload Boni nennt.

Boni ohne Einzahlung sind meistens ausschließlich Neukunden vorbehalten. Als Werbemaßnahme in Sachen Neukundengewinnung sollen diese kostenlosen Prämien neue Kunden zu einer Registrierung bewegen, wobei der Betreiber die Hoffnung hat, den Spieler danach als zahlenden Kunden zu halten. Mit den meist geringen Startguthaben und einigen Freispielen können die Neukunden dann tatsächlich gratis um erste echte Gewinne spielen.

Außerdem können Spieler bei vielen Spielbanken Cashbacks erhalten, dabei werden prozentuale Rückzahlungen von innerhalb eines bestimmten Zeitraums erlittenen Verlusten gewährt. Zudem bieten die meisten Online Spielsalons Treueprogramme an, bei denen sich die Kunden durch fleißiges Spielen zusätzliche Prämien in Form von Guthaben, Freispielen oder anderen Vorzügen erarbeiten.

Die Bonusbedingungen sind besonders wichtig

Jede Bonusaktion unterliegt spezifischen Bedingungen, die sich sehr stark unterscheiden können. Aus unserer Sicht sind in den Bonusbedingungen die wichtigsten Informationen darüber enthalten, ob eine Promotion wirklich für den Spieler lukrativ sein kann. Das bedeutet im Klartext, hier entscheidet sich, ob man als Spieler bei der Aktion tatsächlich eine realistische Chance darauf hat, einen auszahlbaren Gewinn zu erzielen. Deswegen ist es sehr wichtig, immer die Bonusbedingungen zu prüfen, bevor man einen Bonus in Anspruch nimmt.

Ganz besonders sind die in den Bonusbedingungen enthaltenen Umsatzvorgaben. So gut wie jedes Bonusguthaben und auch die Freispielgewinne müssen in den Casinos zuerst mehrfach umgesetzt werden, bevor eine Auszahlung beantragt werden kann. Zudem wird vom Anbieter auch immer ein Zeitraum festgelegt, innerhalb dessen die Umsatzanforderungen erfüllt werden müssen. Gelingt dies nicht, storniert die Spielbank die Bonusprämie und damit erzielte Gewinne.

Für die Bonusaktionen wird ebenfalls festgelegt, wie hoch der mögliche Gewinn maximal ausfallen kann. So bleibt das Risiko für den Casinobetreiber kalkulierbar. Auch ein Blick in die AGB kann nicht schaden, teils sind dort weitere wichtige Informationen enthalten, wie zum Beispiel eine Liste der Spiele, die nicht mit aktivem Bonus genutzt werden können.

Fazit: Gut geprüft ist fast schon gut gespielt

Man kann an unseren Ausführungen erkennen, dass es wichtig ist, bestimmte Details zu prüfen, bevor man sich dem Spielvergnügen hingibt. Es existieren leider nach wie vor schwarze Schafe auf diesem Markt, weswegen es nötig ist, sich gründlich zu informieren. Testportale und auch Bewertungen anderer Spieler können dabei eine große Hilfe sein. Auch die Informationen zum verantwortungsbewussten Spiel sollten beachtet werden. Seriöse Casinos informieren darüber und ermöglichen den Spielern, Verlustlimits einzustellen und temporäre sowie permanente Sperren einzurichten.

Fotocredit: Pexels.com