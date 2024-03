Schwab ohne Highlights

Matthias Schwab kann auch am Finaltag bei den SDC Championship keine Highlights mehr setzen und beendet nach einer 75 (+3) das von DP World Tour und Sunshine Tour kosanktionierte Event im St. Francis Links im Niemandsland des Klassements.

Matthias Schwab konnte sein Vorhaben eines Vorstoßes im Klassement am Moving Day nicht nur nicht in die Tat umsetzen, mit einem wilden Schnitzer auf der 9, der sogar in einem Schneemann endete, rutschte er sogar deutlich am Leaderboard ab und pendelte sich schließlich nach einer 78 (+6) sogar erst wieder auf Rang 60 ein. Mit den Spitzenplätzen außer Reichweite gilt es nun am Sonntag vorerst die verpatzte dritte Runde wieder aus dem Kopf zu bekommen und wieder Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben zu sammeln.

Der Start ist jedoch auch auf der letzten Runde vorerst von Problemen geprägt, denn nach einem anfänglichen Par muss er bereits auf der 11 den ersten Fehler am Finaltag einstecken. Immerhin lässt er sich vom Faux-pas nicht wirklich beeindrucken und krallt sich schon auf der 12 postwendend den Ausgleich. So richtig ins Rollen bringt ihn das Erfolgserlebnis jedoch noch nicht, da er auf gleich beiden Par 5 Löchern der Baccknine die erhofften Birdies verpasst.

Schwab mit langer Parserie

Auch nach dem Turn verläuft die letzte Runde einigermaßen highlightarm, denn auch weiterhin notiert der Schladming-Pro Par um Par, womit er zwar nicht vieles verkehrt macht, jedoch gelingen so auch am Leaderboard keine wirklich großen Sprünge. Erst am Par 3 der 7 kommt dann wieder Farbe aufs Tableau, allerdings in Form des zweiten Bogeys nicht die eigentlich erhoffte.

Nachdem er danach gleich ein Doppelbogey anhängt ist auch die Finalrunde schlussendlich nicht mehr zu retten und nach der 75 (+3) beendet er das Event sogar nur auf Rang 61. Bereits kommende Woche hat der Steirer aber schon die Chance es besser zu machen, wenn er bei den Jonsson Workwear Open in Johannesburg abschlagen wird.

Jordan Gumberg (USA) ringt Robin Williams (USA) im Stechen am zweiten Extraloch nieder und feiert bei gesamt 12 unter Par seinen ersten DP World Tour Sieg der Karriere.

