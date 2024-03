Schwab stürzt ab

Matthias Schwab stürzt am Moving Day bei den SDC Championship mit einem Schneemann auf der 9 und einer 78 (+6) beim DP World Tour und Sunshine Tour kosanktionierten Event im St. Francis Links heftig ab.

Matthias Schwab zeigte am Freitag beim kosanktionierten Event der DP World Tour und der Sunshine Tour zwar eindeutig nicht sein bestes Golf, die 73 (+1) reichte dank der 70 (-2) vom Donnerstag aber locker um im soliden Mittelfeld zu cutten. Am Moving Day hofft der einzige Österreicher im Feld nun wieder die roten Zahlen knacken zu können um am Sonntag womöglich noch ein Wörtchen um die Spitzenplätze mitreden zu können.

Der Start gelingt mit anfänglichen Pars zwar sehr unaufgeregt, das Par 5 der 3 lässt das erhoffte frühe Birdie jedoch nicht springen. Immerhin bleibt er auch weiterhin zunächst fehlerlos und schnappt sich schließlich am zweiten Par 5 sein erstes Erfolgserlebnis, dass er jedoch postwendend am darauffolgenden Par 3 wieder verspielt und so im Klassement auch weiterhin noch nicht vom Fleck kommt.

Ein Schneemann vor dem Turn

Kurz vor dem Turn wird es dann richtig bitter, denn von Tee bis Grün läuft auf der 9 so ziemlich alles aus dem Ruder was aus dem Ruder laufen kann, was schließlich sogar in einem Schneemann mündet und ihn nahezu im freien Fall am Leaderbaord in Richtung Süden rasseln lässt. Die 8 wirkt auch sichtlich einigermaßen nach, denn weiteren Birdies läuft er in Folge vergeblich hinterher und fängt sich im Finish am Par 5 der 16 sogar den nächsten Fehler ein.

Mit einem weiteren Bogey am Schlussloch kommt er am Ende sogar nur mit der tiefschwarzen 78 (+6) zurück ins Clubhaus, rutscht damit weit bis auf Rang 60 des Klassements zurück und muss so auch wohl bereits nach der dritten Runde das erhoffte Topergebnis ad acta legen. Connor Syme (SCO) und Daniel Brown (ENG) starten bei gesamt 11 unter Par als Co-Leader in den Sonntag.

Leaderboard SDC Championship