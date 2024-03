Straka versandet im Wind

Sepp Straka erwischt an einem windigen Freitag im PGA National einen Tag zum Vergessen, bunkert sich unzählige Male auf seiner 2022er PGA Tour Siegeswiese in Palm Beach Gardens ein und wird nach einer 74 (+3) aller Voraussicht nach bei den Cognizant Classic wohl den Cut verpassen.

Sepp Straka ließ zum Auftakt an der Wirkungsstätte seines ersten PGA Tour Sieges der Karriere doch einige Male aufblitzen, dass ihm das Par 71 Gelände durchaus liegt, wenngleich er am Donnerstag etwas zu viele Fehler einstreute um ganz vorne mitmischen zu können. Mit der 68 (-3) legte er aber einen mehr als passablen Start ins Turnier hin und hofft nun am Freitag mit früher Startzeit vom Mittelfeld aus weiter nach vorne marschieren zu können. Das Vorhaben soll sich jedoch so gar nicht erfüllen.

Bereits in den Morgenstunden präsentiert sich der PGA National deutlich schwieriger, da der erwartete Wind spürbar auffrischt. Dennoch erwischt Sepp in dieser Woche den besseren Draw, denn für Nachmittag sind sogar Böen rund um 50 km/h prognostiziert. Zumindest zu Beginn kalkuliert er die Lufbewegungen aber noch perfekt, legt gleich am Par 5 der 10 die Attacke aufs Kurzgemähte und holt sich so mit sicherem Zweiputt prompt ein anfängliches Birdie ab.

Immer wieder in den Bunkern

Schon auf der 11 greift der Wind aber erstmals spürbar ins Geschehen ein, da eine Böe die Annäherung im Flug übers Grün bläst, von wo aus Sepp das Par knapp nicht mehr kratzen kann und so prompt wieder auf Level Par zurückrutscht. Auch auf der 12 hat er mit gleich zwei Bunkerausflügen Probleme, kratzt nach gefühlvollem Sandschlag und gelochtem 2,5 Meter Putt aber das erste Par auf die Scorecard. Nach weiterem verandeten Abschlag geht sich diese Übung auf der 13 dann jedoch nicht aus, womit er auch recht spürbar im Klassement abrutscht.

Zu Beginn der berüchtigen Bear Trap – der wasserreiche Stretch der Löcher 15 bis 17 – gelingt das Par 3 der 15 dann deutlich besse als am Vortag, denn diesmal bleibt der Ball nicht nur trocken, aus gerade mal einem Meter dreht er sogar sein Tagesergebnis mit dem zweiten Birdie wieder auf Anfang. Doch auch weiterhin agiert der Champion von 2022 zu fehleranfällig, wie etwa ein Dreiputtbogey aus zehn Metern direkt danach auf der 16 unangenehm unterstreicht.

Doppelbogey aus dem Nichts

Auch das Par 5 der 18 will am Freitag kein Birdie abwerfen, dafür erwärmt sich zu Beginn der Frontnine der Putter langsam aber sicher, denn aus sechs Metern holt er sich schließlich sein drittes Birdie ab. Im immer stärker werdenden Wind spult er in Folge recht souveräne Pars ab, bis er auf der 6 die Annäherung einbunkert und schließlich noch dazu aus einem Meter den Bogeyputt verschiebt, was ihn mit dem Doppelbogey plötzlich sogar hinter die Cutmarke zurückwirft.

Die Probleme reißen auch weiterhin nicht ab, denn wieder findet er am Par 3 danach nur den Bunker und da diesmal der Parputt aus zwei Metern auslippt, hat er postwendend das nächste Bogey picken. Mit dem Wissen, dass zumindest noch ein Birdie auf jeden Fall von Nöten sein wird, legt er sich zwar sowohl auf der 8 als auch auf der 9 noch Chancen auf. Der Putter spielt aber weder aus sechs noch aus knapp fünf Metern mit, weshalb er mit der 74 (+3) aller Voraussicht nach das Wochenende wohl verpassen wird, sollte der Wind die Scores am Nachmittag nicht noch in lichte Höhen blasen.

Leaderboard The Cognizant Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von der Cognizant Classic.