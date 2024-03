Schwab kämpft sich ins Weekend

Matthias Schwab läuft am Freitag bei den SDC Championship nach anfänglichen Problemen lange Zeit dem ersten Birdie hinterher, kämpft sich mit starken Frontnine aber im St. Francis Links noch zu einer 73 (+1) und zieht so beim von DP World Tour und Sunshine Tour kosanktionierten Event ganz souverän ins Wochenende ein.

Matthias Schwab konnte die ansteigende Formkurve der letzten Woche zum Auftakt am Donnerstag bestätigen, denn der Rohrmooser notierte bei zähen Windverhältnissen mit teils 50 km/h starken Böen eine 70 (-2), die ihn recht aussichtsreich im Klassement einreihte. Am Freitag ist der Schladming-Pro nun mit früherer Startzeit unterwegs, was sich angesichts der Verhältnisse womöglich als hilfreich herausstellen könnte.

Der Start in den zweiten Spieltag geht jedoch bei deutlich moderateren Windverhältnissen gründlich daneben, denn auf der 10, wo er am Donnerstag noch ein Birdie notierte, geht sich diesmal sogar nur ein Bogey aus, was ihn rasch im Klassement etwas abdriften lässt. Auch danach hat er in der frühen Phase des zweiten Spieltages gehörig zu kämpfen, wie der nächste Fehler auf der 12 unangenehm untermauert.

Birdies auf den Frontnine

Erst danach kann er sein Spiel erstmals wirklich stabilisieren, Birdiekonter gelingt auf den darauffolgenden Bahnen jedoch noch keiner. Nicht nur, dass er die gesamten hinteren Neun über vergeblich auf der Suche nach einem ersten Birdie ist, schleicht sich nach dem Turn auf der 2 sogar der nächste Fehler ein. Immerhin schnappt er sich danach am Par 5 den ersten roten Eintrag, womit er sich weiterhin auf Cutkurs hält.

Das bringt den Steirer auch sichtlich wieder auf den Birdiegeschmack, holt er sich doch zwei Bahnen danach gleich das nächste Erfolgserlebnis ab und stellt mit dem dritten roten Eintrag auf der 8 sein Score kurz vor Ende der zweiten Runde sogar wieder auf Level Par. Am Schlussloch stolpert dann zwar in noch ein Bogey und muss sich so mit der 73 (+1) anfreunden, der Cut ist so jedoch kein Problem und als 34. scheint aus dem soliden Mittelfeld heraus am Wochenende durchaus noch einiges möglich zu sein.

„Es war bei den extremen Windbedingungen schwierig zu spielen. Ich bin froh, dass ich nach Kenia letzte Woche auch diesmal wieder im Cut bin und das, obwohl ich heute nicht mein bestes Golf gespielt habe. Für das Wochenende ist aber noch vieles möglich, denn von den Top 10 trennen mich nur wenige Schläge“, hat er den Fokus bereits klar in Richtung Norden des Leaderboards gerichtet.

Daniel Brown (ENG) startet nach einer 67 (-5) und bei gesamt 11 unter Par als Führender in den Moving Day.

Leaderboard SDC Championship