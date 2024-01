Straka hofft auf reiche Ernte bei Farmers Open

Sepp Straka sät für eine reiche Birdie-Ernte bei der Farmers Insurance Open aus, seinem nächsten Start auf der PGA Tour am Klassiker von Torrey Pines.

Nach dem erfolgreichen Neujahrsauftakt auf Hawaii möchte Sepp Straka in San Diego in ähnlicher Tonart weitermachen. Die Farmers Insurance Open wird auch heuer bereits am Mittwoch gestartet und wird traditionellerweise an den ersten beiden Tagen am Süd- und Nordkurs gespielt, mit den beiden Schlussrunden am von der US Open bekannten Südkurs.

Auf der zweiten Station des Kalifornien Swing bläst Max Homa zur Titelverteidigung, wobei genau das neben Straka auch Cantlay, Schauffele, Morikawa, Aberg oder Lowry verhindern wollen. Tiger Woods lässt sich dagegen weiter mit seinem Comeback Zeit. Österreichs Nummer 1 schwänzte im Vorjahr San Diego um beim Desert Swing aufzuteen, obwohl ihm Torrey Pines liegt, wie ein 16. Platz vor zwei Jahren bewies.

West-Coast Swing der PGA Tour

Das Turnier ist das erste von fünf Events der West Coast Swing und bietet ein Preisgeld von 8,1 Millionen US-Dollar. Traditionell wird auf zwei Plätzen gespielt: dem South Course und dem North Course. Der South Course ist bekannt für seine Schwierigkeit und seine spektakuläre Aussicht auf den Pazifik. Er war der Schauplatz der US Open 2008 und 2021, die beide in einem dramatischen Playoff entschieden wurden und zu einer unvergessenen Sternstunde von Tiger Woods. Der North Course, auf dem Sepp Straka beginnen wird, ist kürzer und leichter, aber auch anspruchsvoll und landschaftlich reizvoll.

Das Teilnehmerfeld besteht aus 156 Spielern, zu den Favoriten zählen Patrick Cantlay, Max Homa, der Titelverteidiger des Turniers und zuletzt Sieger bei der Fortinet Championship. Aus Deutscher Sicht sind sowohl Stephan Jäger als auch Matti Schmid mit dabei, wobei Jäger sich bereits mit zwei Cuts in guter Form zeigte, während Schmid noch nicht im neuen FedExCuo anschreiben konnte.

Die Farmers Insurance unterstützt auch heuer mehrere wohltätige Zwecke in der Region San Diego, darunter die Monarch School, die sich um obdachlose Kinder kümmert, und die Pro Kids Academy, die benachteiligten Kindern Golfunterricht anbietet.

SKY überträgt live von der Farmers Insurance Open

