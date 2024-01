Ras Al Khaimah gibt es billiger

Bei deutlich leichterer Konkurrenz hoffen Wiesberger, Schwab und Nemecz auf Topergebnisse beim DP World Tour Turnier im Emirat Ras Al Khaimah.

Bereits erfolgreich den Rost abgeschüttelt haben Bernd Wiesberger und Lukas Nemecz bei der Dubai Desert Classic, wo sie über vier Tage mitwirken durften, sich trotz phasenweise guter Ansätze aber noch nicht ins Rampenlicht spielen konnten. Matthias Schwab nutzte das Wochenende um an seinem Spiel und vor allem an seiner Konstanz zu feilen.

Ein paar Kilometer nördlich steht im Emirat Ras Al Khaimah die dritte von fünf Stationen des heurigen Desert Swing an, wenn auch mit weniger als einem Drittel an Preisgeld (2,5 Mio.) gegenüber der Luxusoase von Dubai. Die Topstars der letzten 14 Tage, McIlroy, Fleetwood und Meronk sind auch bereits abgereist, womit es den Österreichern ein wenig leichter gemacht werden wird, zu Preisgeld sowie Punkten im Race to Dubai und der Weltrangliste zu kommen.

Bester Golfplatz für Lukas Nemecz?

An den Al Hamra Golfclub erinnert sich vor allem Lukas Nemecz gerne, wo er vor zwei Jahren mit einem 3. Platz sein bislang bestes Karriereergebnis auf der DP World Tour erreichte. „Nach der Winterpause gleich mit so einem großen Turnier in Dubai zu starten, war auch ein Wettlauf mit der Zeit. In den letzten 2 Wochen ist aber sehr viel weitergegangen und ich bin sehr glücklich, wie sich mein Spiel in vielen Belangen sehr positiv entwickelt. Jetzt freu ich mich auf Ras Al Khaimah, wo ich sehr gute Erinnerungen habe.“

Turnier der Überraschungen?

Daniel Gavins gewann im letzten Jahr seinen zweiten DP World Tour Titel, obwohl er zweimal ins Wasser schlug und am letzten Loch ein Doppelbogey produzierte. Rasmus Højgaard will nach dem Sieg seines Bruders Nicolai im Jahr 2022 selbst auch einmal die Ras Al Khaimah Championship gewinnen.

Jordan Smith, der 2016 die Ras Al Khaimah Golf Challenge auf der European Challenge Tour gewann, ist einer der Favoriten, ebenso wie die Nachwuchsstars Alex Fitzpatrick, Tom McKibbin und Jayden Schaper.

SKY überträgt live auf Ras Al Khaimai

Tee-Times Runde 1