US Open – TV Live Stream

119. US Open Championship 2019 – TV Live-Streams im Internet, exklusiv vom Golf-3. Major aus Pebble Beach.

Das dritte Major des Jahres lässt sich am bequemsten mit einem SKY-Abo live im TV oder auch via Stream verfolgen, die USGA bietet aber auch kostenlose Live-Streams im Internet an. Dabei werden täglich zwei Featured Groups und das gesamte Spielerfeld auf den Löchern 7, 8 und 17 gezeigt.

Das Programm vom Donnerstag den 13.6.2019:

16:51 MESZ – Rory McIlroy, Marc Leishman, Jon Rahm

17:13 MESZ – Dustin Johnson, Phil Mickelson, Graeme McDowell

Hinweis: der Stream ist eventuell nur mit einer VPN-Browsererweiterung frei empfangbar.

Mehr dazu in unserem >> Live-Stream Special, wie man mit legalen Mitteln regional geblockte Streams von offiziellen, lizenzierten Seiten sehen kann.

Volles Programm für SKY-Kunden und auch via SKY-Ticket

SKY überträgt im TV exklusiv und live täglich ab 21:00 Uhr bis 04:30 Uhr in der Früh. Erstmals werden auch die Featured Groups als Zusatzservice im TV gezeigt: SKY HD 3 präsentiert jeweils zwei Flights über die gesamte Runde ab 16 Uhr MESZ am Donnerstag und Freitag sowie ab 18:30 am Samstag und 20.00 Uhr am Sonntag.

Auch ohne SKY-Abo gibt es ein interessantes Angebot von Deutschlands Abo-Sender: mit dem SKY-Ticket lässt sich die US Open auch ohne Abo zu günstigen Konditionen in voller Länge im TV empfangen.

Die US Open 2019 ist aus heimischer Sicht besonders interessant, gehen doch mit Bernd Wiesberger und Sepp Straka erstmals überhaupt zwei heimische Pros an den Start.