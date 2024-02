Was zeigt Straka auf seiner Sieges-Wiese?

Sepp Straka kehrt auf den PGA National Kurs zurück, wo er vor zwei Jahren die Honda Classic gewann. Läuft es unter neuem Namen der Cognizant Classic ebenso gut?

Neuer Name für ein ganz besonderes Turnier in der Erinnerung von Sepp Straka: die Cognizant Classic wird im PGA National von Palm Beach Gardens gespielt, wo der Wiener vor zwei Jahren seinen ersten Sieg auf der PGA Tour feierte. Auf den Bermuda Grüns von Florida fühlt sich Sepp traditionell besonders wohl und hofft an die Erfolge von vor zwei Jahren anschließen zu können.

Mit Chris Kirk als Champion 2023 blieb das Turnier fest in der Hand der ehemaligen „Georgia Bulldogs“. Um diese Tradition fortzusetzen werden Straka und Kirk aber diesmal auch einen Rory McIroy schlagen müssen, der erstmals seit 2018 wieder in Palm Beach Gardens aufteen wird. Nach der Kursverlängerung – die 10 wird nun als Par 5 gespielt – ist der Platzstandard nun Par 71 statt Par 70.

Stimmt bei Straka die Form?

Nach einem verheißungsvollen Saisonstart mit Platz 12 beim Winners Only-Turnier auf Hawaii gönnte sich Sepp Straka danach ein Wechselbad der Golfgefühle. Einem Missed Cut in Torrey Pines folgt ein 26. Platz in Pebble Beach um danach bei der Genesis wieder das Wochenende zu verpassen. Nach dem Gesetz der Serie wäre jetzt eigentlich wieder eine gute Turnierwoche dran.

Die ganz eigenen Bedingungen und Gräser im Süden der USA liegen dem Wiener, der seine zweite Heimat ja ebenfalls im Süden gewählt hat und seine Collegezeiten in Georgia verbrachte. Der Kurs von Palm Beach Gardens taugt ihm ganz besonders. Im Vorjahr war er nicht wirklich zufrieden mit seinem Spiel und musste sich „nur“ mit einem 5. Platz begnügen.

Sepp liebt schwere Kurse, und davon ist der PGA National ein ganz besonderer: Jack Nicklaus baute hier die berühmte „Bear Trap“ auf den Löchern 15 bis 17 auf. Wasserhindernisse lauern praktisch auf jedem Loch, daher gilt es mit Köpfchen und starken Eisen zu agieren. Auf den Bermudagrüns puttet kaum wer besser als Straka, wenn er einmal heiß läuft.

Aber auch die Deutschen haben mit Stephan Jäger nach zwei 3. Plätzen ein heißes Eisen im Feuer: der Bayer ist längst überfällig für seinen ersten Sieg auf der PGA Tour.

SKY überträgt LIVE an allen vier Spieltagen von der Cognizant Classic

Tee-Times und Leaderboard Cognizant Classic