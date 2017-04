Die besten Masters Wetten

Dutzende Wett-Kategorien und eine attraktive Zusatzwette speziell für Masters-Siegwetten bietet William Hill ab sofort für das erste Major 2017 an.

Wenn man nur wüsste, wer am Samstag beim Masters ins Green Jacket schlüpfen wird, das wäre Goldes wert… so sind Fans auf einen guten Riecher und ein glückliches Händchen angewiesen um selbst am Sonntag zu den Gewinnern zu zählen.

Dabei muss man nicht immer auf den Sieger setzen, selbst wenn das mit Dustin Johnson um 1:6 (für jeden Euro erhält man bei richtigem Tipp 6 Euro ausbezahlt) recht vorteilhaft klingt. >> William Hill, der Wettpartner von Golf-Live.at, hat sich für Siegwetten eine besonders interessante Zusatzwette einfallen lassen: selbst wenn der Siegtipp falsch sein sollte, wird auch ein 2. bis 8. Platz mit einem Fünftel des Zusatzeinsatzes in gleicher Höhe wie der Ersteinsatz vergütet.

Weils ein wenig kompliziert wirkt, hier ein Anschauungsbeispiel: so sieht der Wettschein bei einer üblichen Siegwette auf DJ aus (Quote vom 3.4., die sich aber ändern kann).

Bei 10 Euro Einsatz winkt eine Gesamtauszahlung von 60 Euro (= 50 Euro Gewinn) im Falle, dass Johnson erstmals in das Grüne Jacket schlüpft.

Sozusagen als Joker-Option kann man zusätzlich das Häkchen mit “Sieg/Platz @ 1/5 1-8″ ankreuzen, was soviel heißt wie: “Du gewinnst auch ein Fünftel des Zusatzeinsatzes falls DJ auf den Plätzen 1-8 ins Endergebnis kommt”.

Der Wettschein ändert sich dann so (Bild rechts): eine Zusatzwette mit dem gleichen Betrag (in diesem Beispiel noch einmal 10 Euro) wird abgeschlossen. Falls DJ gewinnt, kommt ein Fünftel, also weitere 20 Euro dazu für eine Gesamtauszahlung von 80 Euro. Sollte es nur für Platz 2 bis 8 reichen, bleiben immerhin 20 Euro, also gibts in diesem Fall den vollen Einsatz zurück. Bei höheren Odds ist die Auszahlung deutlich über dem Einsatz, falls es Platz 2 bis 8 wird. Spezielle >> Regeln gelten jedoch für geteilte Plätze (“Dead heat”).

Insgesamt 40 Wettmärkte aufs Masters

Für weniger als 100 Masters-Spieler bietet William Hill gleich 40 Wettmärkte an, wo es wirklich für jeden das passende und risikooptimierte Angebot gibt. Besonders interessant, wer auf Bernd Wiesberger setzen möchte aber nicht unbedingt an einen Sieg glaubt – obwohl eine Wettquote von 1:151 lockt.

Wer Bernd eine Top 20-Platzierung zutraut, dem wird eine attraktive Quote von 5,50 geboten. Das Risiko und zugleich der mögliche Gewinn lässt sich bis auf 1:29 für ein Top 5-Ergebnis steigern. Oder: Bester Spieler vom Kontinent? 1:17 die Wiesberger-Quote, wo er allerdings ein paar Namen wie Jon Rahm, Henrik Stenson oder Sergio Garcia überstrahlen wird müssen. Pessimisten geht es da weitaus schlechter: scheitert der Österreicher am Cut, gibt es nur 2,75 zu gewinnen.

Für absolut Furchtlose hat William Hill auch ein paar Dinger im Repertoir: eine Hole-in-One von Bernd wird mit 1:126 angeboten. Am wenigsten gibt es für Asse an der 16 zu gewinnen, wo es in den letzten Jahren am häufigsten “klingelte”: bescheidene 1 : 2,75. (Alle Quoten vom 3. April, die sich mittlerweile geändert haben können).

Das Masters ist dank des reichhaltigsten Wettangebots die willkommene Gelegenheit um sein Fachwissen und glückliches Händchen einmal mit einer Wette zu testen – vor allem da es jetzt kurze Zeit für Neukunden einen Willkommensbonus von bis zu 100 Euro in Form von Freiwetten gibt.

Golf-Live.at hat Golfwetten bei vier Anbietern 6 Monate umfassend getestet und mit William Hill einen klaren Testsieger gekürt. Das große Special “>> Tipps für Golfwetten” ist speziell für Neueinsteiger konzipiert, mit den besten Strategien um riskioarm und sinnvoll selbst einmal Golfwetten auszuprobieren…