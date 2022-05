1. RUNDE: Timon Baltl hofft bei seinem zweiten Challenge Tour-Einsatz im neuen Golfjahr in der Rangliste von Europas Nachwuchstour anschreiben zu können. Bei der Scottish Challenge muss sich der Steirer im Newmacher GC behaupten, einem interessanten Parklandkurs bei Aberdeen. Mit seiner kleinen Kategorie wird es vor allem entscheidend sein, die wenigen Startchancen optimal zu nutzen. Mit einer der letzten Startzeiten am Donnerstag erschwert er sich gleich am Par 5 der 2 diese Aufgabe jedoch enorm, denn mit einem wilden Ritt von Tee bis Grün geht sich am Ende sogar nur der Schneemann aus, was ihm nahezu von Beginn an einen richtig schweren Rucksack um die Schultern schnallt. SCORECARDS VERFÜGBAR! / Tee-Times in Local Time (+1h)