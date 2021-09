Rückzug am Leaderboard

OPEN DE PORTUGAL – 3. RUNDE: Lukas Nemecz und Niklas Regner erwischen einen schwarzen Moving Day und treten den Rückzug am Leaderboard an.

Lukas Nemecz präsentiert sich auch in Portugal wieder in absoluter Topform. Zwar kam er am Freitag Nachmittag nicht mehr ganz mit der Spitze mit, bei 7 unter Par geht er aber immerhin aus den Top 10 in den Moving Day und bei nur vier Schlägen Rückstand auf Johannessen ist mit Sicherheit noch alles möglich.

Gleich am Par 5 der 2 nimmt der 32-jährige Steirer dann das erste Birdie mit, rutscht allerdings am darauffolgenden Par 3 postwendend wieder auf den Ausgangspunkt zurück. Immerhin geht sich aber auch auf der zweiten langen Bahn ein Erfolgserlebnis aus, womit er nicht nur im roten Bereich auf den zweiten Neun ankommt, sondern auch an den Top 10 dranbleibt.

Das ändert sich jedoch mit Bogeys auf der 12 und der 14, denn bei generell recht guten Scores verliert er damit enorm an Boden. Zumindest geht sich zum Abschluss auf der 18 noch ein weiteres Birdie aus, womit er immerhin noch mit der 72 (Par) eine Runde über Par verhindern kann. Im Klassement rutscht er damit aber doch um etliche Ränge bis auf Position 18 zurück.

Niklas Regner biegt nach seiner besten Runde als Professional und mit nur zwei Schlägen Rückstand auf Leader Kristian Krogh Johannessen (NOR) mit klar intakten Siegchancen ins Wochenende ab. Ein absolutes Topergebnis würde ihm auch in Sachen European Tour Tourcard noch einen gehörigen Boost verpassen.

So richtig ins Laufen kommt Niklas dann aber auf den Frontnine nicht, denn nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 2 tritt er sich auf der 4 sogar das erste Bogey ein. Dieses weiß er zwar auf der zweiten langen Bahn prompt zu egalisieren, rutscht kurz vor dem Turn aber erneut in den Plusbereich zurück und kommt so mit der Spitze naturgemäß nicht mit.

Zwar kämpft er sich auf der 11 mit einem Par 5 Birdie wieder auf Level Par zurück, kann daran aber nicht weiter anknüpfen und tritt sich am Par 3 der 15 sogar ein Triplebogey ein, was endgültig eine verpatzte dritte Runde in Stein meißelt. Mit noch einem weiteren Fehler danach geht sich sogar nur die 76 (+4) aus, was ihn bis auf Platz 26 zurückrasseln lässt.

Der Deutsche Marcel Schneider unterstreicht seine aktuelle Bestform und zieht mit der 65 dem Feld um drei Schläge auf 17 unter Par davon.

Leaderboard Open de Portugal