In Kolkata angeschrieben

Maximilian Steinlechner verpatzt mit der 75 und 74 zwar das Wochenende bei der Kolkata Classic, schreibt aber mit einigen Pünktchen im Challenge Tour Ranking an.

Steinlechner stemmte am Freitag bei seinem dritten Saisoneinsatz erstmals den Cut und startete dabei sogar gleich richtig aussichtsreich ins Wochenende, fehlten ihm doch lediglich zwei Schläge auf die Top 10. „War harte Arbeit am Freitag alles zusammenzuhalten, aber es ist noch vieles möglich. Das Wochenende kann kommen“, war er bereits voll auf den Moving Day fokussiert.

Anders als an den Vortagen findet Max am Samstag jedoch von Beginn an kein richtiges Rezept, was sich auf birdielosen Frontnine in bereits drei Bogeys niederschlägt. Das lässt ihn verständlicherweise im Klassement fast im freien Fall abstürzen. Nachdem er sich dann zu Beginn der zweiten Neun auf der 10 sogar ein Doppelbogey einfängt, findet er sich endgültig erst im Leaderboardkeller wieder. Zwei späte Birdies verhindern dann zwar noch schlimmeres, mit der 75 (+3) fällt er am Samstag aber bis auf Position 51 zurück.

Auch am Sonntag zu wenig gelungen

Von der 10 weg findet Steinlechner am Schlusstag nicht sofort den Reset-Button und saugt an der 13 ein weiteres Bogey auf. Immerhin agiert der Tiroler wieder deutlich solider und bessert den frühen Fehler am 16. Grün mit dem Birdie wieder aus.

Von einer finalen Aufholjagd ist jedoch wenig zu sehen: selbst das Birdie an der 1 verpufft zwei Grüns später wieder mit dem Bogey. Nachdem auch am zweiten und zugleich letzten Par 5 nichts gelingen will, schleppt sich Steinlechner in Kolkata ohne weiteres Erfolgserlebnis in Richtung Clubhaus. Dort kostet das finale Doppelbogey noch ein paar Punkte und Euros.

Mit der 74 bleibt es ein verpatztes Wochenende in Kalkutta, das den Tiroler aber immerhin als 50. in der Wertung der Challenge Tour 2024 anschreiben lässt.

Der Däne Rasmus Neergard-Petersen verteidigt mit der 71 seine Drittrundenführung und holt sich bei 16 unter Par den Siegerscheck in Kolkata ab.

Endergebnis Kolkata Challenge