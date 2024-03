Olympische Spiele: Scottie Scheffler visiert Gold an

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler aus den USA hat sich nach seinem Sieg bei der Players Championship letzte Woche seinen Platz bei den bevorstehenden Olympischen Spielen in Paris gesichert. Selbstbewusst visiert „Scottie“ nun nicht weniger als den Gewinn der Goldmedaille an.

Überragende Performance bei der Players Championship

Die Players Championship 2024 wurde kürzlich auf dem Stadium Course in Ponte Vedra ausgetragen. Ohne sich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, konnte man bei dem Turnier von einem fesselnden Spektakel sprechen. In einem spannenden Finale setzte sich Scottie Scheffler gegen seine Konkurrenten Xander Schauffele, Wyndham Clark und Brian Harman durch und wurde zum ersten wiederholten Champion in der 50-jährigen Geschichte des Turniers.

Trotz Nackenbeschwerden zeigte Scheffler eine extrem starke Leistung, als er einen Rückstand von fünf Schlägen aufholte und das Turnier mit einem Gesamtscore von 20 unter Par gewann. Sein Sieg markierte nicht nur den ersten aufeinanderfolgenden Gewinner der Gold Man Trophy, sondern auch seinen Platz in der elitären Riege von Golflegenden, die die Players Championship mehrmals gewonnen haben.

Mit einem eindrucksvollen Eagle auf der vierten Bahn startete Scheffler seinen Siegeszug, gefolgt von einer Serie von Birdies auf den weiteren Bahnen. Trotz harter Konkurrenz behielt er die Nerven und schloss mit einer herausragenden Finalrunde von 64 Schlägen ab, die den niedrigsten Gewinnscore seit 1994 darstellt.

Turbulente Saison für Scottie Scheffler

Scheffler ist aus gutem Grund die Nummer 1 der Welt, und das hat er einmal mehr bei der Players Championship bewiesen. Neben dem Gewinn der prestigeträchtigen Trophäe hat der in New Jersey geborene Golfer eine wichtige Geldsumme verdient.

Das 27-jährige Mega-Talent erhielt ein Preisgeld von 4,5 Millionen US-Dollar, eine Summe, die ihm bisher fast 11 Millionen US-Dollar für die Saison 2024 der PGA Tour eingebracht hat.

Unter Berücksichtigung seines Erfolgs bei der Arnold Palmer Invitation hat Scheffler in den letzten zwei Wochen 8.500.000 US-Dollar verdient, was bedeutet, dass er pro gespielte Runde 1.062.500 US-Dollar und pro Schlag 15.711 US-Dollar eingestrichen hat.

Sein Sieg am TPC Sawgrass brachte sein Karriereverdienst auf insgesamt 78,4 Millionen US-Dollar, wobei 53,5 Millionen US-Dollar aus offiziellen Turnieren stammen. Es deutet sich an, dass in der aktuellen Saison noch weitere Turniergewinne folgen werden.

Olympische Spiele: US-Team Top-Favorit?

Scottie Scheffler wird der erste Amerikaner sein, der sich nach seinem Sieg bei der Players Championship einen Platz bei den Olympischen Spielen in Paris sichert. Das olympische Golfturnier findet vom 1. bis 10. August im Le Golf National statt. Darüber hinaus wird dies das erste Jahr sein, in dem der 27-Jährige das amerikanische Team repräsentieren wird, nachdem er sich von 2016 bis 2020 nicht qualifiziert hatte.

Laut den prognostizierten Rankings für Juni wird Scheffler voraussichtlich von Wyndham Clark, Xander Schauffele und Brian Harman im Team USA begleitet werden. Schauffele gewann zuvor die Olympiade in Tokio 2020. Mit diesem Top-Team steht es völlig außer Frage, dass Scottie Scheffler mit dem US-Team als Top-Favorit auf die Goldmedaille gilt. Auch die LPGA-Stars Nelly Korda und Inbee Park triumphierten bereits bei den Olympischen Spielen in Tokio.

