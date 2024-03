Harter Arbeitstag in Indien

Österreichs DP World Tour Trio hat zum Auftakt bei den Hero Indian Open im anspruchsvollen DLF G & CC ziemlich zu kämpfen, mit Matthias Schwab und Bernd Wiesberger bringen sich beim indischen DP World Tour Event aber immerhin zwei Spieler in rot-weiß-rot auf Cutkurs.

Nach ermutigenden Leistungen zuletzt in Singapur hoffen Bernd Wiesberger, Lukas Nemecz und Matthias Schwab bei der Hero Indian Open auf erste Topergebnisse im neuen Golfjahr. Im extrem anspruchsvollen DLF Golf & Country Club wird die Qualität der Golfschläge besonders belohnt. Nemecz war hier bereits im Vorjahr im Weekend, Schwab und Wiesberger ebenfalls beim letzten Auftritt vor 5 Jahren. Unvergessen ist aus heimischer Sicht die Galavorstellung von Matthias Schwab in Delhi im Jahre 2018, als er lange Zeit um den Sieg mitspielte und am Ende 4. wurde.

Im Vorjahr feierten die Deutschen Pros durch Marcel Siem und Yannik Paul einen Doppelsieg, der Titelverteidiger fehlt jedoch nach seiner Hüft-OP. Ein großes Thema ist zu dieser Jahreszeit in Delhi leider auch die extrem schlechte Luftqualität, die den Spielern neben der Hitze zu schaffen macht. Der schwierige Platz knöpft Matthias Schwab dann in den Morgenstunden auch gleich auf der 1 ein Bogey ab und lässt ihn so nur ziemlich verhalten ins Turnier starten.

Die verbleibenden Löcher der Frontnine erinnern dann jedoch ein wenig ans Jahr 2018, denn den zähen Start steckt er bestens weg und drückt sein Score bereits am Par 3 der 3 und dem darauffolgenden Par 5 in den roten Bereich. Ganz souverän spult er danach Pars ab und setzt kurz vor dem Turn zu einem nächsten Birdie-Doppelpack an, der ihn bei -3 sogar im Spitzenfeld auf die zweiten Neun abbiegen lässt.

Diese beginnen dann jedoch mit einer ziemlichen Vollbremsung, knöpft ihm die 10 doch sogar gleich zwei Schläge ab. Immerhin lässt er sich nicht wirklich aus dem Rhythmus bringen und schnappt sich auf der 13 seinen bereits fünften Schlaggewinn, den er jedoch auch prompt wieder verspielt. Zum Abschluss geht sich dann am Par 5 der 18 aber noch wie erhofft ein weiteres Birdie aus, womit er zum Auftakt die 70 (-2) unterschreibt und so als 34. einen recht gelungenen Start hinlegt.

Auch Wiesberger auf Cutkurs

Bernd Wiesberger ist als einziger des heimischen Trios am Donnerstag erst spät unterwegs, findet auf den Backnine aber rasch den gesuchten Rhythmus, denn nach einem anfänglichen Par schnappt er sich bereits auf der 11 das erste Birdie. Auch danach zeigt der 38-jährige grundolides Golf und lässt mit Pars vorerst rein gar nichts anbrennen.

Ausgerechnet das Par 5 der 15 entwickelt sich dann jedoch so gar nicht nach dem Geschmack des Burgenländers und mit dem ersten Bogey rutscht er auch wieder auf Even Par zurück. Die zweite lange Bahn hat er dann kurz vor dem Turn aber gut im Griff und biegt so immerhin im Minusbereich auf die vorderen neun Löcher ab.

Dort muss er sich dann nicht lange in Geduld üben, denn schon auf der 2 findet der nächste Birdieputt das Ziel. Ohne grobe Schwierigkeiten marschiert er in Folge über die Bahnen, ehe er auf der 6 das zweite Bogey des Tages nicht mehr verhindern kann. Ohne Wackler spult er dann aber die letzten Löcher ab, unterschreibt so zum Auftakt die 71 (-1) und bringt sich damit als 43. ebenfalls auf Kurs in Richtung Wochenende.

„War ein Glück, dass ich heute nach einer ganzen Nacht Magenverstimmung meine Runde starten und beenden konnte. Ich hatte keine Energie da draußen auf dem Kurs, also war ich froh, dass ich einen Score unter Par reinbrachte. Ich versuche über Nacht Energie zu tanken und morgen wieder voll anzugreifen“, so Bernd, der sich mit einer Magenverstimmung über die Distanz quälte, via Instagram.

Nemecz zum Auftakt nur mit der 75

Wie Landsmann Matthias Schwab ist auch Lukas Nemecz bereits mit früher Startzeit unterwegs und startet ebenfalls nur mit einem Bogey ins indische DP World Tour Event. Auch danach zieht der Steirer in der Anfangsphase parallelen zu seinem steirischen Kollegen und pusht sich mit gleich drei Birdies auf den nächsten vier Löchern klar unter Par.

Ab der 7 wird es dann jedoch zusehends bunter auf der Scorecard, bastelt er neben einem weiteren Schlagverlust auf der 7, am Par 5 der 8 doch sogar einen Schneemann und rutscht auf der 9 mit einem Doppelbogey gleich noch einmal heftig aus. Erst danach bringt er wieder Stabilität ins Spiel und holt sich auf der 13 immerhin auch sein viertes Birdie ab. Anknüpfen kann er daran im Finish aber nicht mehr und marschiert so nur mit der 75 (+3) zum Recording.

Angesichts doch eher teils ungewöhnlich guter Scores, ist so zwar der Cut-Zug keineswegs bereits vollends abgefahren, am Freitag wird Lukas aber wohl eine deutliche Steigerung benötigen um als derzeit 109. auch am Samstag und Sonntag noch mit von der Partie sein zu können. Joost Luiten (NED), Keita Nakajima (JPN) und Matteo Manassero (ITA) teilen sich bei gesamt 7 unter Par die Führungsrolle.

