Keine tragenden Rollen

Emma Spitz und Sarah Schober können zum Auftakt der Women’s NSW Open keine tragenden Rollen einnehmen und fliegen beim LET-Event im Magenta Shores GC noch einigermaßen unterm Radar.

Emma Spitz und Sarah Schober haben nicht den weiten Weg nach Down Under gescheut um bei zwei Turnieren der Ladies European Tour an den Start zu gehen. Gespielt wird am spektakulären Küsten Links-Kurs von Magenta nördlich von Sydney um 300.000 Euro Preisgeld. Spitz zeigte sich zuletzt in Florida bereits in guter Form, genauso wie Sarah Schober, der jedoch Rückenprobleme wieder zu schaffen machten.

Emma Spitz startet auf den Backnine nach Maß ins Turnier, denn nach einem Par 5 Birdie auf der 11 geht sich auf der 12 gleich das nächste Erfolgserlebnis aus. Selbst der erste Fehler bremst die junge Niederösterreicherin nur kurz ein, wie der nächste Schlaggewinn auf der 15 direkt danach unterstreicht.

Nach dem heißen Start kühlt Emma’s Spiel jedoch zusehends ab, was sich nach etlichen Pars auf der 4 auch im zweiten Schlagverlust bemerkbar macht. Nicht nur, dass sie darauf keine Antwort mehr weiß, rutscht sie auf der 7 sogar wieder auf Even Par zurück. Mit der 72 (Par) kann sie zwar nicht um die Spitzenplätze mitreden, bringt sich im soliden Mittelfeld als 46. aber immerhin auf Cutkurs.

Schober mit zähem Beginn

Sarah Schober hat am Vormittag in New South Wales einigermaßen mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, denn frühe Ungenauigkeiten werden der Steirerin mit verpassten Up & Downs rasch zum Verhängnis. Danach stabilisiert sie ihr Spiel zwar, das nächste verfehlte Fairway kostet aber auf der 8 den nächsten Schlag. Erst kurz vor dem Turn kann sie am Par 5 der 9 dann erstmals auch ein Birdie auf der Scorecard verzeichnen.

Dieses stabilisiert ihr Spiel auf den Backnine dann auch über weite Strecken, ehe auf der 15 ein weiterer Abschlag das anvisierte Ziel verfehlt, was prompt im nächsten Bogey mündet. Am Par 5 der 17 egalisiert sie den Faux-pas zwar wieder, mehr als die 74 (+2) und Rang 84 geht sich so zum Auftakt in Australien für die Steirerin jedoch nicht aus.

Justice Bosio (Am) (AUS) setzt mit einer 65 (-7) die vorläufige Bestmarke.

Leaderboard Women’s NSW Open