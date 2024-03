Steinlechner mit Top-Start

Max Steinlechner legt bei der Kolkata Challenge mit einer 68 (-4) einen Top-Start hin und mischt damit beim Challenge Tour Event im Royal Calcutta GC nach den ersten 18 Löchern im absoluten Spitzenfeld mit.

Mit je einer guten und einer schwachen Runde war für Max Steinlechner bei den bisherigen zwei Starts im neuen Golfjahr auf der Challenge Tour nichts zu holen. Der Tiroler Neo-Pro hofft nun vor allem auf stabilere Leistungen beim dritten Einsatz mit einer Wild Card im Osten Indiens. Im Royal Calcutta laden Challenge und Indien Pro Tour zu einem weiteren 300.000 Dollar-Turnier. Steinlechner ist erneut der einzige Österreicher im Feld, nachdem Niklas Regner auf der Warteliste verbleibt.

Die frühe Tee Time will der einzige Österreicher im Feld zum Auftakt natürlich bestmöglich nützen, muss jedoch zunächst ein recht frühes Bogey auf der 12 einstecken, was für einen nicht wirklich berauschenden Start sorgt. Der Fehler weckt Max aber sichtlich richtig auf, denn bereits am Par 5 der 15 rückt er sein Score wieder zurecht und taucht schließlich mit einem weiteren Birdie auf der 18 noch vor dem Turn unter Par ab.

Ganz vorne mit dabei

Richtig auf den Geschmack gekommen schnürt er mit einem weiteren Erfolgserlebnis auf der 1 sogar den roten Doppelpack und garniert die starke Phase auf der 3 mit gleich noch einem weiteren Erfolgserlebnis. Ganz souverän spult er schließlich die darauffolgenden Löcher ab und krallt sich zum Abschluss auf der 9 noch einen Schlaggewinn, was ihn sogar die starke 68 (-4) unterschreiben lässt, womit er nach den Vormittagsflights nur den Local Heros Udayan Mane und Veer Ahlawat knapp um einen Schlag den Vortritt lassen muss.

„Um 4 Uhr hat heute der Wecker geläutet und das Warm-up war im Dunkeln mit Flutlicht. Danach ist es eigentlich immer entspannter geworden“, fasst er die stressigen Morgenstunden zusammen. „Der Platz ist in sehr gutem Zustand und das Layout macht Spaß zu spielen. Die Grüns sind sehr schnell und das Rough ist hoch und schwierig zu kalkulieren. Viel verzeiht es nicht. Ich hab heute trotz eines eher durchschnittlichen Ball Strikings alles mit guter Strategie, solidem Short Game und gutem Putten – sind heute zwei lange Putts gefallen – zusammenhalten können.“

Leaderboard Kolkata Challenge