Wiesberger um den Asien-Swing Champion

Bernd Wiesberger startet in Singapur in den Asien-Swing der DP World Tour, mit einer eigenen Bonus-Wertung für die 5 Turniere bis Anfang Mai.

Nach 7 Wochen Turnierpause wird Bernd Wiesberger wieder in Singapur die Golfschläger im Rahmen der DP World Tour schwingen, nachdem er im World Ranking zuletzt aus den Top 500 hinausgefallen ist. Asien war bereits in der Vergangenheit ein exzellenter Golfboden für den Burgenländer, der bereits Titel bei wichtigen Turnieren in Korea, China und Indonesien gewann.

Neu auf der DP World Tour ist eine eigene Wertung für den Asien-Swing, mit den anstehenden 5 Turnieren bis Anfang Mai in Singapur, Indien, Südkorea, Japan und China. Dem Champion des Asien-Swing winken nicht nur 200.000 Euro Bonus sondern auch ein garantierter Startplatz für den Rolex Series Event von Schottland sowie eine Einladung zu allen neuen „Back 9-Events“ ab Ende August vor den Play Offs.

Auch Schwab und Nemecz wollen neu durchstarten

Zum Auftakt des Asian Swings sind auch Matthias Schwab und Lukas Nemecz in die Tropenhitze des Stadtstaates an der Südspitze des Malayischen Halbinsel gereist. Für alle drei Österreicher steht der Formaufbau in den nächsten Wochen in Asien im Vordergrund, bevor es in den europäischen Golffrühling geht, wo dann auch die wichtigen Turniere mit fetten Punkten am Programm stehen werden.

In Singapur wartet jedoch beinharte Konkurrenz: mit dem französischen Sensationsmann Matthieu Pavon, der seine neue PGA Tourkarte mit dem Sieg bei der Farmers Insurance Open in Torrey Pines perfekt ausnutzte und wochenlang sogar den FedExCup anführte oder Shane Lowry sind einige europäische Topstars von der Players Championship kommend eingeflogen. Der Laguna National GC möchte sogar das berühmte 17. Loch von TPC Sawgrass mit seinem Inselgrün der 16 ein wenig kopieren.

Der Däne Rasmus Hojgaard, Titelverteidiger Ockie Strydom oder Japans aufsteigender Golfstar Rikuya Hoshino verstärken weiters das Feld beim 3 Millionen Dollar-Turnier. Vor allem Bernd Wiesberger kennt den Kurs bereits aus den Vorjahren, als die DP World Tour mehrmals zu Gast war.

Die Deutschen haben mit 6 Spielern, angeführt von Maximilian Kieffer ebenfalls einige zwei heißes Eisen im Feuer.

SKY überträgt LIVE an allen vier Spieltagen von der Singapore Classic

