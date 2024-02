Cutsperre durchbrochen

Matthias Schwab durchbricht nach vier verpassten Wochenenden in Folge bei den Kenya Open die so hartnäckige Cutsperre der vergangenen Wochen und zieht beim DP World Tour Event im Muthaiga GC mit einer 71 (Par) souverän ins Wochenende ein.

Matthias Schwab zeigte sich zum Auftakt in Kenia nach längerer Zeit wieder von seiner starken Seite, denn der Rohrmooser knallte bei recht anspruchsvollen Verhältnissen am engen Kurs eine 69 (-2) aufs Tableau, womit er sich nicht nur knapp hinter den Top 10, sondern auch nur mit drei Schlägen Rückstand auf Leader Darius van Driel (NED) einreiht. Am Freitag Nachmittag hofft der Schladming-Pro nun an den starken Erstrundenauftritt anknüpfen zu können um nach den Nullnummern im Nahen Osten endlich wieder Punkte und richtig Selbstvertrauen tanken zu können.

Der Start kann sich auch gleich richtig sehen lassen, denn schon am Par 3 der 2 geht sich das erste Birdie aus und da er sofort am darauffolgenden Par 4 nachlegt, bleibt er weiterhin voll an den Top 10 dran. Auch danach zeigt der Rohrmooser durchwegs starkes Golf und lässt mit Pars vorerst rein gar nichts anbrennen. Mit der soliden Vorstellung biegt Matthias schließlich bei 2 unter Par auf die Backnine ab und weist auf die Spitze weiterhin gerade mal drei Schläge Rückstand auf.

Schwab stemmt souverän den Cut

Das souveräne Spiel von Tee bis Grün nimmt er auch auf die zweite Platzhälfte mit, wenngleich er eine recht gute Birdiechance auf der 10 nicht in Zählbares ummünzen kann. Auf der 12 erwischt es ihn dann erstmals am Freitag auch mit einem Bogey, da er den langsamen Putt in den Wind zu verhalten spielt und in Folge noch zwei Versuche benötigt um zur 13. Teebox marschieren zu können. Das kostet vorerst auch etwas die bislang so sehenswerte Sicherheit, denn zwei Löcher später muss er das nächste Bogey verdauen und rutscht so bei dem dichtgedrängten Leaderboard sogar wieder bis ins Mittelfeld zurück.

Matthias findet aber rechtzeitig wieder zu seinem Spiel, kann weitere Fehler vermeiden und beendet die Runde mit sicheren Pars. Mit der 71 (Par) rutscht er zwar im Klassement doch spürbar bis auf Rang 37 zurück, liegt aber trotz der Mittelfeldplatzierung nach wie vor voll in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen und auch der Rückstand auf das Führungstrio – Tapio Pulkkanen (FIN), Connor Syme (SCO) und Darius van Driel teilen sich bei gesamt 7 unter Par die Führungsrolle – wächst auf gerade mal fünf Schläge an.

„Das war heute eine wenig aufregende Runde. Ich habe einige Löcher defensiver gespielt um sicher im Cut zu sein. Fünf Birdies und ein Eagle in zwei Runden ist gut und am Wochenende ist das Ziel jetzt klar, dass ich entscheidend weiter nach vorne komme“, hat er den Fokus bereits auf den Moving Day gerichtet.

Leaderboard Kenya Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Kenya Open.