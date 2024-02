Einladung ausgenützt

Niklas Regner weiß seine Einladung auf die Asian Tour am Freitag gut zu nützen, denn der Liezener pusht sich bei der International Series im Oman zu einer 67 (-5) und cuttet damit sogar durchwegs aussichtsreich ins Wochenende.

Dank einer Wildcard kommt Niklas Regner in Oman zu seinem Debüt auf der Asian Tour. Im Al Mouj GC von Muskat wird der Steirer sein bestes Spiel mitbringen müssen um sich gegen starke internationale Konkurrenz durchzusetzen. Das 2 Millionen Dollar-Turnier im Rahmen der International Series nutzen auch LIV-Spieler wie Joaquin Niemann, Abraham Ancer, Mito Pereira oder Louis Oosthuizen um Weltranglistenpunkte zu sammeln und den Absturz in das sportliche Niemandsland im Weltgolf zu verhindern.

Mit zwei anfänglichen Pars findet der einzige Österreicher im Feld recht souverän ins Turnier, tritt sich danach jedoch ausgerechnet am ersten Par 5 der Runde auch den ersten Fehler ein. Immerhin bügelt er diesen am Par 3 danach prompt wieder aus und kommt so schließlich bei Level Par zum Turn. Die Frontnine lassen sich dann mit weiteren Fehlern auf der 1 und der 4 nur einigermaßen zäh an, immerhin findet er aber am Par 3 der 5 auch noch ein Birdie.

Mit der 73 (+1) muss er als 71. jedoch bereits ein wenig Boden gutmachen. Damit der Cut am Freitag gelingt wird er vor allem das Visier vom Tee schärfen müssen. Nur sechsmal finden die Abschläge die Fairways, womit er sich etliche Male in die Bredouille bringt und des Öfteren ums Par kämpfen muss.

Regner im Birdieflow

Zu Beginn scheint er genau diese Schwäche aus ausgemerzt zu haben, denn schon die 2 lässt das erste Birdie springen und da er sich auch vom darauffolgenden Par 5 einen roten Eintrag krallt, verschafft er sich in Windeseile sogar etwas Luft zur gezogenen Linie. Nur kurz gönnt er sich auf den darauffolgenden Bahnen dann eine kleine Verschnaufpause, ehe er sich am Par 5 der 7 das bereits dritte Birdie krallt. Das heizt den Birdiemotor wieder so richtig an, denn mit den nächsten Erfolgserlebnissen gleich danach biegt er sogar bei 5 unter Par auf die hintere Platzhälfte ab.

Dort schleicht sich dann zwar ausgerechnet am Par 5 der 12 ein erster Fehler ein, sofort greift er am Par 3 danach aber korrigierend ein und schraubt sein Tagesscore schließlich auf der nächsten langen Bahn sogar auf bereits 6 unter Par. Die 17 sorgt dann im Finish noch in Form des zweiten Bogeys für einen kleinen Schönheitsfehler, mit der 67 (-5) lässt Niklas beim Gastspiel auf der Asian Tour aber nicht nur beim Cut rein gar nichts anbrennen, als 25. zieht er sogar durchaus in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen ins Wochenende ein.

„Ich bin heute voll im Flow gewesen, dabei war der Start eigentlich ein wenig mühsam, da ich mich heute auf der Range nicht so gut gefühlt habe wie gestern. Ich hab dann aber einen starken Birdieputt auf der 2 aus vier Metern versenkt und dann hatte ich auch das Gefühl für die schnellen, harten Grüns, was sicherlich ausschlaggebend war um hier einen guten Score zu erzielen. Es war auch im langen Spiel heute richtig gut, denn ich hab zwar einige Chancen auch noch ausgelassen, aber die waren dann alle sozusagen geschenkt zum Par beim Loch“, fasst er den starken 2. Auftritt zusammen.

Mito Pereira startet bei gesamt 11 unter Par als Leader in den Moving Day.

Leaderboard International Series – Oman