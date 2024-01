Fleetwood schlägt McIlroy in Dubai-Drama

Tommy Fleetwood gewinnt das Dubai Invitational, den Auftakt der neuen DP World Tour-Saison 2024 mit einem dramatischen Finale gegen seinen Ryder Cup-Kollegen Rory McIlroy.

Tommy Fleetwood hat mit einem beeindruckenden Birdie-Birdie-Finish die Herausforderung von Rory McIlroy und Thriston Lawrence abgewehrt und das Dubai Invitational gewonnen. Der Engländer ging mit einem Schlag Vorsprung in den letzten Tag im Dubai Creek Resort und lieferte sich mit McIlroy, seinem nächsten Verfolger, ein spannendes Duell. Während die anderen Spieler um ihn herum ein Feuerwerk abbrannten, war Fleetwood ein Muster an Konstanz, verlor aber zum ersten Mal die Führung mit einem Bogey an der 16.

Fleetwood lag immer noch am 18. Abschlag einen Schlag zurück, aber als der Nordire vom Tee ins Wasser schlug, lochte Fleetwood eiskalt seine Chance. Aus 16 Metern lochte der Meisterputter zur 67. Bei insgesamt 19 unter Par fährt Tommy siebten DP World Tour Titel ein.

Dubai-Resident Fleetwood nützt Heimvorteil

Fleetwood hatte bereits im Jahr 2017 die DP World Tour Championship in Dubai gewonnen und sicherte sich damit auch die Race to Dubai Krone. Diesmal war er jedoch nicht der Favorit, sondern musste gegen den Weltranglistenzweiten McIlroy antreten, der gleich mit einem Birdie an der ersten Bahn begann und Fleetwood sofort unter Druck setzte. Der Engländer konterte mit einem Birdie an der dritten Bahn. Beide Spieler spielten solides Golf ohne Fehler auf den nächsten neun Löchern, bis McIlroy an der 13. Bahn einen Schlag verlor, als er seinen Abschlag ins Rough schlug und seinen Annäherungsschlag nicht aufs Grün brachte. Fleetwood nutzte die Chance und erhöhte seinen Vorsprung auf zwei Schläge mit einem Birdie an der 14. Bahn, wo er seinen zweiten Schlag aus 152 Metern auf einen Meter an die Fahne legte.

Die Spannung stieg jedoch wieder an, als Fleetwood an der 16. Bahn einen Dreiputt hinnehmen musste und McIlroy an der 17. Bahn einen kurzen Putt zum Birdie versenkte. Die beiden waren nun gleichauf bei 18 unter Par, während Lawrence, der sensationell die Alfred Dunhill Championship im Dezember gewonnen hatte, nur einen Schlag zurücklag nach einem Eagle an der 13. Bahn und einem Birdie an der 15. Bahn. Der Südafrikaner konnte jedoch nicht mehr nachlegen und beendete seine Runde mit einer 66 für 18 unter Par. Das wahre Drama entfaltete sich jedoch am letzten Loch, wo McIlroy seinen Abschlag ins Wasser schlug und einen Strafschlag kassierte. Er rettete zwar noch ein Bogey mit einem guten Chip und einem Putt aus vier Metern, aber das reichte nicht aus, um Fleetwood zu stoppen, der seinen Putt zum Birdie und zum Sieg verwandelte.

Fleetwood mit Gänsehaut-Moment am Schlussloch

Fleetwood war überglücklich über seinen Triumph: „Es war ein unglaubliches Gefühl, diesen Putt zu machen. Ich wusste, dass ich ihn machen musste, weil Rory so ein fantastischer Spieler ist und er immer wieder zurückkommt. Er hat mich heute wirklich herausgefordert und ich bin stolz darauf, wie ich mich geschlagen habe.“

McIlroy gratulierte Fleetwood zu seinem Sieg: „Er hat es verdient, er hat großartig gespielt. Ich bin natürlich enttäuscht über meinen Fehler am letzten Loch, aber ich kann auch viele positive Dinge aus dieser Woche mitnehmen. Ich habe gut gespielt und ich fühle mich gut in Form für das neue Jahr.“

Das Dubai Invitational war das erste Turnier auf der DP World Tour im Jahr 2024, mit einem limitierten Feld aus 60 Profis und 60 Amateuren, wodurch auch Wiesberger Nemecz und Schwab nur auf der Warteliste zu finden waren. Das Turnier wurde parallel zu einem dreitägigen Pro-Am Teamwettbewerb ausgetragen.

Endergebnis Dubai Invitational