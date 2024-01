Österreichs Nummer 2 Race in Dubai

Wiesberger, Schwab und Nemecz starten mit der Dubai Desert Classic ihr eigenes Rennen um die so wichtige Nummer 2-Position in Österreichs Golf.

Mit der Dubai Desert Classic beginnt nicht nur endlich das neue Golfjahr für Matthias Schwab, Lukas Nemecz und Bernd Wiesberger, sondern zugleich der Kampf um die so wichtige Nummer 2-Position in Österreich. So wird sich unter anderem in den nächsten Wochen entscheiden, wer neben Sepp Straka bei Olympia in Paris aufteen wird.

Lukas Nemecz als 412. und Matthias Schwab als 413. sind nur um einen Hundertausendstel-Punkt im World Ranking getrennt, was verdeutlicht, wie spannend es dabei zugehen könnte. Bernd Wiesberger als 563., aber mit minimalem Divisor und somit praktisch keiner Punkte-Abwertung in nächster Zeit, wird voll zur Aufholjagd blasen um sich zurück ins Geschehen zu spielen.

Wiesberger gibt sein DP World Tour Comeback

Vor genau einem Jahr durfte Bernd Wiesberger zuletzt auf der DP World Tour mitwirken und zwar ausgerechnet bei der Dubai Desert Classic, wo er nun sein Comeback feiert. Dass ihm der Emirates GC mit seinen vielen engen Doglegs liegt, bewies er mit zahlreichen Topergebnissen. Auch im Vorjahr erreichte der 38-jährige Burgenländer immerhin einen 20. Platz bei seinem Abschied für 12 Monate auf der DP World Tour.

Auch bei Matthias Schwab gibt es Neuigkeiten im neuen Golfjahr: der Schladminger wechselte Management und unterschrieb bei Tiger Woods‘ Agentur Excel Sports Management, der führenden Spieleragentur in den USA. Damit erhofft sich Schwab Vorteile auf der PGA Tour, für die er die eine oder andere Einladung benötigen wird um mit seiner kleinen Kategorie zu ausreichend Starts zu kommen. Ab der Genesis im Februar wird Schwab vorerst einmal zu drei Einsätzen auf der PGA Tour kommen. Abhängig von den Ergebnissen bis dahin und den Ranglistenpositionen wird Schwab entscheiden, auf welche Tour er den Fokus 2024 legen wird.

Rematch McIlroy gegen Fleetwood



Nach dem Wartelistenfrust der Vorwoche wird Österreichs Trio auf der DP World Tour unfreiwillig einen Kaltstart bei der Dubai Desert Classic hinlegen, bei der es als Rolex Series-Event mit 9 Millionen Dollar Preisgeld und fetten Weltranglistenpunkten gleich um besonders fette Beute geht. Rory McIlroy und Tommy Fleetwood, die sich bereits in der Vorwoche ein packendes Duell geliefert hatten, sind die Headliner im berühmten Emirates GC. Der Nordire ist nicht nur Titelverteidiger, sondern gewann bereits dreimal auf diesem Kurs in Dubai, der zu seinen Lieblingswiesen zählt.

Leaderboard Dubai Desert Classic