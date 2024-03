Moving Day der Extraklasse

Österreichs DP World Tour Trio legt bei den Singapore Classic einen Moving Day der Extraklasse hin, denn sowohl Matthias Schwab, als auch Lukas Nemecz und Bernd Wiesberger pushen sich im Laguna National GC zu knallroten dritten Runden und starten so aus mehr als vielversprechenden Positionen in den finalen Sonntag.

Mit Matthias Schwab, Lukas Nemecz und Bernd Wiesberger stemmten in Singapur gleich alle drei Österreicher den Cut. Bei drei bzw. vier Schlägen Rückstand auf die Top 10 hat dabei sogar das gesamte rot-weiß-rote Trio durchaus noch reelle Chancen am Sonntag sogar mit einem Spitzenresultat die Weiterreise nach Indien anzutreten.

Wie schon an den Tagen zuvor holt sich Matthias Schwab auch am Samstag wieder vom Par 5 der 3 ein schnelles Birdie ab und hält sich in Folge mit recht soliden Pars längere Zeit im roten Bereich. Erst die 8 wird dem Rohrmooser dann etwas zum Verhängnis, im Nachhinein betrachtet stachelt ihn das erste Bogey jedoch richtiggehend an, denn zunächst geht sich auf der 9 der sofortige Konter aus, die richtigen Highlights der Runde sollen jedoch auf den hinteren Neun gelingen.

Gleich beide aufeinanderfolgenden Par 5 Löcher weiß er auszunützen und locht danach am Par 4 der 15 kurzerhand die Annäherung zum Eagle, womit er sich richtig im Klassement in Richtung Norden pusht. Nachdem er dann zum Abschluss auch das letzte Par 5 gut im Griff hat und die starke Performance mit einem weiteren Birdie sozusagen abrundet, unterschreibt er sogar die knallrote 66 (-6), die ihn als 5. und mit nur drei Schlägen Rückstand auf Leader David Micheluzzi (AUS) sogar bis in den Titelkampf katapultiert.

Topergebnis für Nemecz in Reichweite

Wie bei Landsmann Matthias Schwab locht auch Lukas Nemecz zum bereits dritten Mal in dieser Woche am Par 5 der 3 zum Birdie und krallt sich so das erhoffte schnelle erste Erfolgserlebnis. Schon auf der 5 kann er dann weiter nachlegen und kommt so trotz eines Fehlers auf der 8 immerhin im roten Bereich auf den Backnine an. Dort schraubt er sein Tagesergebnis dann auf der 10 und der 12 mit den nächsten Schlaggewinnen deutlicher in den roten Bereich und zieht so parallel dazu auch am Leaderboard immer weiter nach oben.

Zwar lässt keines der beiden Par 5 Löcher danach die erhofften Birdies springen, diese holt er aber sehenswert auf der 15 und der 16 nach und macht es sich damit sogar bereits in den Top 5 bequem. Ausgerechnet das Par 5 Schlussloch brummt ihm dann zwar sogar noch ein Doppelbogey auf, mit der 69 (-3) kann er aber dennoch auf einen durchwegs gelungenen Moving Day zurückblicken und startet als 18. mit klar intakten Chancen auf ein Topergebnis in den Sonntag.

„Ich hab wirklich sehr gut gespielt heute und mir viele Chancen erarbeitet. Bis aufs letzte Loch war das eine sehr gute Leistung. Das Doppelbogey auf der 18 war dann aus dem Nichts. Ich hatte einen sehr schlechten Abschlag ins Wasser und dann noch einen schlechten Lay-up in die Waste Area. Am Ende war das Double sogar noch in Ordnung. Es ist anstrengend bei den heißen Bedingungen zu spielen und meine Unkonzentriertheit ist auf der 18 leider bitter bestraft worden. Wenn ich morgen 18 Löcher so spiele wie heute die ersten 17, dann sollte noch was ordentliches drinnen sein hier“, beschreibt er nach der starken Runde die Probleme am Schlussloch.

Auch Wiesberger in Schlagdistanz zu den Top 10

Zum ersten Mal in dieser Woche kommt Bernd Wiesberger von Beginn an richtig ins Rollen, denn gleich das Par 5 Doppel der 13 und 14 lassen die ersten Birdies springen. Zwar bremst er sich danach am Par 3 der 17 mit einem Doppelbogey selbst ziemlich aus, kommt nach weiterem Erfolgserlebnis am Par 5 aber immerhin im roten Bereich auf den Frontnine an.

Dort hält er dann weitere Fehler gekonnt fern und drückt mit dem nächsten Par 5 Birdie auf der 3 rasch weiter aufs Tempo. Nachdem sich dann auch auf der 6 und der 8 rote Einträge ausgehen, unterschreibt er am Ende sogar die 68 (-4) und teilt sich damit die Ausgangslage mit Landsmann Lukas Nemecz.

Leaderboard Singapore Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von den Singapore Classic.