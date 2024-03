Straka mit freiem Weekend

Sepp Straka kommt bei der Valspar Championship bei schwierigeren Bedingungen auch am Freitag nicht ins Rollen und verpasst beim PGA Tour Event am Copperhead Course von Palm Harbor mit einer weiteren 72 (+1) den Sprung ins Wochenende.

Sepp Straka legte zum Auftakt zwar starke Backnine hin und überstand auch die berüchtigte „Snake Pit“ unbeschadet, nach dem Turn ging auf der vorderen Platzhälfte der Rhythmus jedoch mit einigen Ausflügen in die Bunker ziemlich verloren. Auf birdielosen Frontnine musste er gleich drei Bogeys einstecken, womit am Ende nicht mehr als die 72 (+1) herausspringen wollte. Mit bereits Rückstand auf die erwartete Cutmarke heißt es am Freitag einen Zahn zulegen um nicht die zweiwöchige Pause vor dem Masters unfreiwillig noch zu verlängern.

Im durchwegs böigen und damit sehr schwierig zu kalkulierenden Wind legt Österreichs Nummer 1 am anfänglichen Par 5 zwar ein absolutes Vollbrett aufs Fairway, das Eisen ins Grün wird jedoch deutlich zu lang und mit zu kurzem ersten Chip hat er alle Hände voll zu tun um noch das Par auf die Scorecard kratzen zu können. Auch auf der 2 zieht er den Driver voll durch und lässt sich so nur eine perfekte Wedgedistanz ins Grün übrig. Diese weiß er dann auch zu nützen, denn die Annäherung gelingt bis auf zwei Meter und da auch der Putter perfekt mitspielt, bringt er sich mit dem ersten Erfolgserlebnis recht rasch auf den richtigen Kurs.

Auf den darauffolgenden Löchern wollen dann die Eisen nicht mehr zwingend genug zu den Fahnen um sich echte weitere Birdiechancen auflegen zu können. Richtig bitter wird es jedoch auf der 5, denn ausgerechnet das Par 5 brummt Sepp nach verzogener Vorlage und gemisstem Grün den ersten Schlagverlust auf, der ihn auch vorerst wieder hinter die erwartete Cutlinie abrutschen lässt. Kurz vor dem Turn wird es dann sogar noch bitterer, denn bei mittlerweile deutlich ruhigeren Windverhältnissen bringt er den Ball vom Tee aus nur im Rough unter und fängt sich schließlich auf der 9 noch einen weiteren Fehler ein, womit er mit unangenehmen Rückstand auf die Wochenendmarke auf die Backnine abbiegt.

Späte Bogeys besiegeln Missed Cut

Die hinteren Neun beginnen dann ebenfalls nicht wirklich blutdruckschonend, denn aus knapp 18 Metern lässt er sich einen unangenehmen Tester aus zwei Metern übrig, bringt diesen aber immerhin im Loch unter und bleibt so noch halbwegs an der Cutlinie dran. Die Ungenauigkeiten reißen auch danach nicht ab, denn nachdem er mit der Grünattacke fast Justin Thomas (USA) in der 12. Teebox abschießt, kann er noch keine Aufholjagd starten. Das ändert sich dann aber eine Bahn später, nachdem der Birdieputt aus vier Metern den Weg ins Ziel findet.

Das scheint den Longhitter auch auf den Geschmack zu bringen, knallt er doch am darauffolgenden Par 3 den Ball bis auf einen Meter zur Fahne und zieht sich so selbst wieder in Richtung Wochenende nach oben. Nachdem jedoch das Par 5 danach nichts springen lässt und am Par 3 der 15 das Up & Down zum Par nicht gelingt, macht er sich wenige Löcher vor Schluss das Leben selbst wieder schwer. Die nächste Ungenauigkeit in der „Snake Pit“ am Par 3 der 17 besiegelt dann mit dem nächsten Fehler wohl endgültig das freie Wochenende.

Schlussendlich marschiert der 30-jährige erneut nur mit der 72 (+1) über die Ziellinie und bleibt damit bereits am Freitag auf der Strecke. In den kommenden beiden Wochen legt Sepp nun eine Pause ein und wird sich intensiv auf das erste Major des Jahres vorbereiten, denn schon im April steht mit dem Masters in Augusta das erste ganz große Golfhighlight des Jahres auf dem Programm.

Leaderboard Valspar Championship

>> SKY überträgt Live und in HD von der Valspar Championship.