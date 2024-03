Nicht weit weg

Mit Lukas Nemecz, Matthias Schwab und auch Bernd Wiesberger stemmen alle drei Österreicher bei den Singapore Classic den Cut und haben am Wochenende im Laguna National GC aus dem Mittelfeld heraus durchaus noch gute Chancen beim DP World Tour Event am Ende sehenswert anzuschreiben.

Matthias Schwab und Lukas Nemecz brachten sich im heißschwülen Singapur zum Auftakt mit 69er (-3) Runden gut auf Kurs in Richtung Wochenende und wollen am Freitag nun klarerweise die nächste Runde in den 60ern aufs Tableau zaubern. Nemecz hat dazu am zweiten Spieltag sogar den kleinen Bonus einer frühen Startzeit, was sich vor allem aufgrund der frischeren Grüns als durchaus angenehm herausstellen könnte. Bernd Wiesberger hatte am Donnerstag lange Zeit zu kämpfen, ehe er im Finish gehörig aufdrehte und sich mit gleich fünf Birdies noch zur 71 (-1) kämpfte. Genau an der erwarteten Cutmarke hat der Südburgenländer bei der zweiten Umrundung jedoch kaum Platz für Fehler.

Bereits am Par 5 der 3 findet Lukas Nemecz ein frühes erstes Birdie, dass er sich jedoch mit gleich zwei Bogeys auf der 5 und der 6 mehr als wieder zunichte macht. Der Steirer steuert jedoch prompt gegen und kommt dank eines Erfolgserlebnisses am Par 3 der 7 immerhin bei Level Par zum Turn.

Gleich zu Beginn der zweiten Neun drückt er sein Tagesscore dann auf der 10 wieder unter Par und kontert selbst einen weiteren Fehler auf der 12 prompt am darauffolgenden Par 5 wieder aus. Das Gesehene wiederholt sich dann kurz vor Schluss noch einmal, denn am Par 3 der 17 geht das Minus als Vorzeichen einmal mehr flöten, mit einem abschließenden weiteren Par 5 Birdie unterschreibt er am Ende aber die 71 (-1), die ihn als 27. souverän im soliden Mittelfeld ins Wochenende cutten lässt.

„Ich bin durchaus zufrieden mit den ersten beiden Runden. Das war wirklich spielerisch sehr, sehr ordentlich. Ich bin froh, dass ich die fünf Wochen Pause so gut ‚weggesteckt‘ hab. Ich hab zwar etwas gebraucht um richtig ins Spiel zu kommen und Vertrauen zu haben, aber ich hab mich dann im Laufe der Runde immer gesteigert. Vor allem nütze ich derzeit die Par 5 Löcher, das war letztes Jahr und auch heuer am Anfang ein Problem. Ich freue mich jetzt auf die nächsten beiden Tage, obwohl es hier echt brutal heiß ist“, rekapituliert er die ersten beiden Runden.

Schwab mit gleicher Ausangslage

Der zweite Arbeitstag beginnt für Matthias Schwab richtiggehend nach Maß, denn gleich die 10 lässt das erste Birdie springen, womit er sich von Beginn an in die richtige Richtung orientiert. Nachlegen kann der Schladming-Pro jedoch nicht und lässt gleich beide aufeinanderfolgenden Par 5 ungenützt verstreichen. Das rächt sich schließlich auf der 16, wo sich erstmals das Par nicht mehr ausgeht.

Die vorderen Neun beginnen dann jedoch wie die hintere Platzhälfte, denn mit dem zweiten Birdie des Tages drückt er sein Score direkt nach dem Turn wieder in den roten Bereich und baut diesen schon am Par 5 der 3 noch weiter aus. Par um Par spult der Steirer in Folge ab, ehe sich zum Abschluss dann doch noch ein Fehler einschleicht. Mit der 71 (-1) wahrt er aber die gute Ausgangslage und startet wie Lukas Nemecz durchwegs aussichtsreich ins Wochenende.

Wiesberger nur knapp dahinter

Wie schon am Vortag lässt die 2 Bernd Wiesberger auch diesmal nicht ungeschoren davonkommen, denn nach einem Doppelbogey zum Auftakt, muss er diesmal ein Bogey einstecken und rutscht so rasch hinter die gezogene Linie zurück. Zwar verpasst er am darauffolgenden Par 5 noch den sofortigen Birdiekonter, holt den roten Eintrag jedoch sofort am Par 3 der 4 nach und bringt sich so wieder auf Kurs.

Nachlegen kann der 38-jährige auf den darauffolgenden Löchern jedoch nicht und verpasst es so vorerst auch sich etwas Luft zur Wochenendmarke zu schaffen. Erst die 9 lässt dann wieder ein Birdie springen, dass er kaum auf den Backnine angekommen jedoch auch prompt wieder verspielt. Des Schlechten nicht genug stolpert er am Par 3 der 11 gleich in den nächsten Fehler und findet sich so endgültig hinter der gezogenen Linie wieder.

Immerhin schnappt er sich am Par 5 der 13 dann sein drittes Birdie, womit er sich zumindest wieder auf Level Par zurückkämpft. Nur kurz danach schnappt er sich auch auf der 15 einen Schlaggewinn und bringt sich so vorerst doch recht klar auf Kurs in Richtung Wochenende. Nachdem sich dann zum Abschluss auch am Par 5 der 18 noch ein Birdie ausgeht, unterschreibt der ehemalige Ryder Cupper immerhin eine 70 (-2), womit er als 35. aus dem soliden Mittelfeld ins Wochenende startet.

Freddy Schott (GER) und Andy Sullivan (ENG) starten bei gesamt 9 unter Par als Co-Leader in den Moving Day.

Leaderboard Singapore Classic

>> SKY überträgt Live und in HD von den Singapore Classic.