Aussichtsreich ins Wochenende

Maximilian Steinlechner stemmt mit einer 72 (Par) bei der Kolkata Challenge nicht nur locker den Cut, sondern startet im Royal Calcutta GC mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 sogar sehr aussichtsreich ins indische Challenge Tour Weekend.

Maximilian Steinlechner zeigte zum Auftakt eine richtig starke Leistung und pushte sich mit über weite Strecken enorm stabilem Spiel zu einer 68 (-4), womit er mit lediglich einem Schlag Rückstand auf das indische Führungsduo in den Freitag startet. Am zweiten Spieltag will er nun klarerweise nachlegen und könnte dabei sogar noch etwas Luft nach oben zu haben, benotete er sein Ball Striking bei der ersten Runde doch lediglich mit einem C+.

So richtig nach Plan will es auf den Frontnine dann am Freitag Nachmittag jedoch nicht laufen, denn gleich das Par 3 der 2 brummt dem 24-jährigen das erste Bogey auf. Zwar rückt er sein Score zwei Löcher später am ersten Par 5 wieder zurecht, tritt sich jedoch postwendend das nächste Bogey ein und benötigt so auf der 8 noch einen weiteren Schlaggewinn um sich vor den Backnine bei Level Par halten zu können.

Auf der 11 rutscht er dann ein drittes Mal in die schwarzen Zahlen ab, zieht sich jedoch auch ein drittes Mal selbst mit einem Par 5 Birdie auf der 15 wieder zurück und bringt so schlussendlich die 72 (Par) zum Recording. Damit stemmt er nicht nur bei seinem dritten Saisoneinsatz erstmals den Cut, sondern startet als 17. und mit nur zwei Schlägen Rückstand auf die Top 10 sogar klar in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen ins Wochenende.

„Das war heute harte Arbeit alles zusammenzuhalten, aber es ist noch vieles möglich hier. Das Wochenende kann kommen“, hat er den Fokus bereits auf den Moving Day gerichtet. Rasmus Neergaard-Petersen (DEN) startet bei gesamt 11 unter Par in den dritten Spieltag.

Leaderboard Kolkata Challenge