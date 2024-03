Schwab hat Top 10 noch in Sicht

Matthias Schwab packt am Freitag bei den Jonsson Workwear Open auf die 69 (-3) vom ersten Spieltag eine 68 (-4) drauf und cuttet so beim von DP World Tour und Sunshine Tour kosanktionierten Turnier im Glendower GC noch halbwegs in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen ins Wochenende.

Der Start gelingt auch durchaus nach Maß, denn am Par 5 der 11 lässt er das eigentlich erhoffte frühe Birdie zwar noch aus, holt dieses jedoch prompt am darauffolgenden Par 3 nach und mischt so recht rasch am zweiten Spieltag wieder im roten Bereich mit.

Der Start gelingt auch durchaus nach Maß, denn am Par 5 der 11 lässt er das eigentlich erhoffte frühe Birdie zwar noch aus, holt dieses jedoch prompt am darauffolgenden Par 3 nach und mischt so recht rasch am zweiten Spieltag wieder im roten Bereich mit. Allerdings leuchtet das Minus vorerst nicht wirklich lange auf, da er sich auf der 13 auch den ersten Fehler einfängt und so recht zeitnah wieder auf Level Par zurückrutscht.

Im Finish durchgestartet

Wie schon am ersten Tag steckt er aber auch bei der zweiten Umrundung zwischenzeitlche Fehler sichtlich gut weg, denn sofort bringt er wieder Stabilität in sein Spiel und drückt am Par 5 der 17 sein Score erneut unter Par. Mit durchwegs solidem Spiel macht er rund um den Turn nichts verkehrt, hält sich so zwar weiterhin klar auf Wochenendkurs, verabsäumt es jedoch vorerst auf den Frontnine weiter nachzulegen.

Das ändert sich dann jedoch im Finish richtig sehenswert, denn auf ein Par 3 Birdie auf der 5, packt er am letzten Par 5 der Runde direkt danach gleich noch ein weiteres drauf. Die kurzen Löcher entpuppen sich auch weiterhin als richtig gewinnbringend, denn mit der 8 hat er auch das letzte Par 3 bestens im Griff und bringt sich so dank des roten Intermezzos und der 68 (-4) sogar als 33. noch halbwegs in Schlagdistanz zu den Top 10.

„Es tut gut zum dritten Mal in Serie im Cut zu sein. Die Runde heute war gut, denn ich hab 17 Greens in Regulation getroffen und hatte keine Probleme. Wenn ich in Zukunft die Bälle noch näher an die Fahnen bringe als heute ist noch viel möglich“, so der Rohrmooser nach der Runde. Matteo Manassero (ITA) packt eine 61 (-11) aus und startet bei gesamt 15 unter Par als Leader in den dritten Spieltag.

