Straka bricht Bay Hill Bann

Sepp Straka hat zwar auch heuer am Freitag bei den Arnold Palmer Invitational wieder zu kämpfen, stemmt aber nach einer 73 (+1) beim Elevated Event der PGA Tour erstmals den Cut in Bay Hill.

Sepp Straka legte am Donnerstag mit einer 69 (-3) seine bis dato beste Runde in Bay Hill hin und startet so sogar aus den Top 10 in den zweiten Spieltag. Am Freitag gilt es nun Parallelen zum Vorjahr zu vermeiden – 2023 gelang mit einer 70 ebenfalls eine gute erste Runde, eine 77 am zweiten Tag versperrte ihm jedoch einmal mehr den Weg ins Wochenende – um erstmals bei den Arnold Palmer Invitational in Orlando den Cut stemmen zu können.

Die Chancen dazu stehen auch durchaus gut, denn der Cut der Top 50 und allen innerhalb zehn Schlägen zur Spitze wird nicht viele Spieler auf der Strecke lassen, was im Vorfeld des Turniers auch die Sinnhaftigkeit des Cuts beim kleinen Feld nicht ganz ohne Grund in Frage stellte.

Zumindest zu Beginn wirkt das Spiel des Longhitters auch sehr stabil, denn auf den ersten Löchern gehen sich völlig unaufgeregte und stressfreie Pars aus. Auf der ersten langen Bahn geht sich nach starkem Drive die Attacke dann zwar ohne Probleme aus, allerdings bremst sich eben diese erst knapp hinter dem Grün im Rough ein, von wo aus sich das erhoffte erste Birdie noch nicht ausgeht.

Verpasste Birdies rächen sich bitter

Zwar kann er diesmal das Bogey am berühmten Par 5 der 6 ohne Wasserball vermeiden, nach eingebunkertem Drive will sich jedoch auch weiterhin noch kein Birdie ausgehen. Das rächt sich auch gleich danach am Par 3, denn der Teeshot fällt etwas zu lang aus und aus dem Rough kann er sich schließlich nicht mehr zum Par scramblen. Ein Unglück kommt zu dieser Zeit für Sepp auch nicht allein, da der nächste Abschlag sich zwischen Fairway und Bunker einbremst, von wo aus er nur vorlegen kann und so prompt das nächste Bogey ausfasst.

Zu Beginn der Backnine kann er dann aber auch erstmals jubeln, da er nach einem starken Drive ein noch besseres Wedge ins Grün zündet und sich aus einem Meter die Birdiechance nicht mehr vom Putter nehmen lässt. Auch das dritte Par 5 verpufft danach jedoch nach eingebunkerter Attacke ungenützt und da er auf der 13 ohne Not aus gerade mal 120 Metern sein Wedge wassert, brummt er sich sogar ein Doppelbogey auf, womit er erstmals am Freitag richtig deutlich im Klassement abrutscht.

Starkes Finish

Die Doublette wirkt sichtlich auch etwas nach, denn sowohl auf der 14 als auch auf der 15 muss er um Pars kämpfen, locht jedoch beide Male aus zwei Metern die wichtigen Parputts. Am letzten Par 5 gelingt dann aber nach dem Par 5-Leerlauf der ersten drei Löcher endlich Zählbares, wenngleich er nach perfekt angemessener Attacke die Eaglechance aus 2,5 Metern knapp nicht nützen kann.

Zum Abschluss legt er dann noch mutig den Approach auf der 18 sehenswert übers Wasser aufs Grün und stopft aus vier Metern zum abschließenden Birdie. womit er sich immerhin noch zu einer 73 (+1) kämpft, die ihn zwar bis auf Rang 23 zurückreicht, ihn aber immerhin erstmals überhaupt in Bay Hill cutten lässt. Gleich sechs Spieler teilen sich bei gesamt 7 unter Par die Führungsrolle, was verdeutlicht wie eng es in Orlando vor dem Wochenende am Leaderboard zur Sache geht.

