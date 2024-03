Schwab steigert sich erneut

Matthias Schwab steigert sich bei den Jonsson Workwear Open am Samstag mit einer fehlerlosen 67 ein weiteres Mal und wahrt so beim kosanktionierten Event von DP World Tour und Sunshine Tour im Glendower GC die Chance auf ein Topergebnis.

Matthias Schwab packte am Freitag auf die 69 (-3) vom ersten Spieltag eine 68 (-4) drauf und ließ so nicht nur keinerlei Diskussionen um den Cut aufkommen, sondern startet aus dem soliden Mittelfeld sogar noch mit durchaus intakten Chancen auf ein richtig starkes Resultat ins Wochenende. Am Moving Day gilt es nun die nächste Runde in den 60ern zu Papier zu bringen um am Sonntag womöglich sogar noch um die Spitzenplätze mitreden zu können.

Wie schon am Vortag gelingt auch diesmal der Start wieder grundsouverän, allerdings verpasst er auch am Samstag wieder am ersten Par 5 das erhoffte Birdie, womit er mit den erneut guten Scores in der frühen Phase des dritten Spieltages noch nicht Schritt halten kann. Am zweiten Par 5 kurz danach passt dann jedoch zum dritten Mal vieles zusammen, denn nach Eagle am Donnerstag und Birdie am Freitag, zwitschert auch am Samstag wieder ein kleines Vögelchen von der Scorecard.

Spiel fehlerlos durchgezogen

Das bringt den Schladming-Pro sichtlich ins Rollen, denn zwei Löcher später kann er aus einem starken Teeshot vom Par 3 der 8 erneut Kapital schlagen, womit es erstmals spürbar im Klassement in die richtige Richtung geht. Auch die hinteren neun Löcher lassen sich durchwegs gut an, da der Steirer auch weiterhin fehlerlos agiert und sein Score am Par 5 der 11 und dem darauffolgenden Par 3 sogar auf bereits 4 unter Par drückt, womit auch die Top 10 richtig in Sichtweite kommen.

Ohne mit der Wimper zu zucken zieht er die makellose Performance auch im Finish weiter durch und belohnt sich kurz vor Schluss der Runde am letzten Par 5 mit seinem bereits fünften roten Eintrag. Schlussendlich unterschreibt der 29-jährige die bogeyfreie 67 (-5), steigert sich damit nach der 69 vom Donnerstag und der 68 am Freitag ein weiteres Mal und wahrt so als derzeit 16. auch die Chance den Afrika-Swing der DP World Tour mit einem Topergebnis zu beenden.

„Mein Spiel war auch heute wieder sehr gut. Vor allem freut es mich, dass ich bogeyfrei geblieben bin und wieder gleich 16 Grüns getroffen hab. Es war heute wieder ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung“, analysiert er den starken Moving Day.

Matteo Manassero (ITA) startet nach der 67 (-5) und bei gesamt 20 unter Par als Leader in die finale Umrundung.

Leaderboard Jonsson Workwear Open

>> SKY überträgt Live und in HD von den Jonsson Workwear Open.