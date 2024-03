Straka versenkt Moving Day

Sepp Straka versenkt den Moving Day bei den Arnold Palmer Invitational mit gleich zwei Wasserbällen und rutscht beim Elevated Event der PGA Tour mit einer wilden 78 (+6) weit zurück.

Sepp Straka konnte am Freitag zwar nicht mehr an die starke 69 (-3) vom Donnerstag anknüpfen, rettete sich mit späten Birdies aber am Freitag immerhin noch zu einer 73 (+1) und durchbrach damit endlich seinen so hartnäckigen Bay Hill Cutbann, denn noch nie schaffte er es zuvor in Orlando ins Wochenende. Mit der zähen zweiten Umrundung rutschte er zwar bis auf Rang 23 ab, bei dem dichtgedrängten Leaderboard startet er jedoch mit gerade mal fünf Schlägen Rückstand auf das Führungs-Sextett ins Weekend. Mit etlichen Ungenauigkeiten wächst dieser am Samstag dann jedoch deutlich an.

Gleich zu Beginn hat Österreichs Nummer 1 einigermaßen mit der Genauigkeit zu kämpfen, denn weder auf der 1 noch am Par 3 danach finden die Schläge das anvisierte Ziel. Dank viel Gefühl im Kurzspiel kratzt er aber die anfänglicehn Pars auf die Scorecard. Nach weiterem verzogenen Drive und eingebunkerter Annäherung spielt der Putter jedoch aus drei Metern nicht mehr mit, was den ersten Schlagverlust zur Folge hat. Zu allem Überfluss kühlt noch dazu der Putter spürbar ab, denn am darauffolgenden Par 5 fängt er sich mit einem Dreiputt gleich den nächsten Schlagverlust ein.

Gleich zweimal gewassert

Immerhin zeigt er die absolut passende Reaktion, da er sich nach dem ersten wirklich guten Eisen auf der 5 aus 4,5 Metern auch das erste Birdie abholt. Damit scheint er auch das Gerät fürs Kurzgemähte wieder auf Temperatur zu bringen, denn gleich danach rollt am berühmten Par 5 auch aus gut drei Metern der Birdieputt ins Ziel, womit er sein Score in Windeseile wieder ausgleicht. Im immer zäher werdenden Wind springt der 14. Schläger im Bag dann auf der 8 aus knapp vier Metern rettend ein und verhindert so ein abermaliges Abdriften in den Plusbereich.

Auf der 10 allerdings hat er dann schließlich das nächste Bogey auf der Scorecard picken, da er sich nach verfehltem Fairway und leicht zu langer Annäherung nicht mehr zur 4 scramblen kann. Mit Pars hält er sein Score in Folge längere Zeit zusammen, bis die Attacke am letzten Par 5 gründlich daneben geht und im H2O verschwindet, was am Ende sogar ein Doppelbogey bedeutet. Des Schlechten nicht genug wassert dann auch noch der Approach auf der 18 ohne Not, was sogar im Triplebogey mündet und lediglich eine 78 (+6) zur Folge hat, die ihn erst jenseits der Besten 50 wieder einreiht.

