Schwab stark im Wind

Bei unangenehmen Windböen – teilweise pfeift es mit 50 km/h über die Anlage – untermauert Matthias Schwab bei den SDC Championship seine ansteigende Formkurve der letzten Woche und startet im St. Francis Links mit einer 70 (-2) durchaus ansprechend ins südafrikanische DP World Tour Event.

Nach erstem Preisgeld in Kenia im heurigen Jahr hofft Matthias Schwab auf weitere Formsteigerung und ein Topergebnis bei der SDC Championship. Die Sicherheit im Spiel, die ihn früher immer ausgezeichnet hatte, dürfte der Steirer langsam wieder zurückgewinnen und auch auf den Grüns wieder mehr lochen. Gute Vorzeichen also für den einzigen Österreicher im Feld am Eastern Cape. In St. Francis Links gastiert die DP World Tour zum zweiten Mal gemeinsam mit der Sunshine Tour, womit beim 1,5 Millionen Dollar Turnier wieder die heimstarken Südafrikaner für eine hohe Leistungsdichte sorgen werden.

Zum Auftakt ist der einzige Österreicher im Feld erst mit später Tee Time unterwegs und startet mit einem anfänglichen Par zwar noch grundsouverän ins Turnier, muss jedoch im extrem böigen Wind bereits auf der 2 den ersten Fehler einstecken. Den prompten Ausgleich verpasst er am darauffolgenden Par 5 zwar noch, bringt jedoch rasch wieder Stabilität in sein Spiel und belohnt sich schließlich auf der 5 auch mit dem ersten Birdie.

Ansteigende Formkurve bestätigt

Mit soliden Pars macht er danach nicht viel verkehrt und drückt sein Score rund um den Turn mit einer starken Phase und gleich zwei Birdies auf der 9 und der 10 sogar deutlich in den roten Bereich, womit er auch im Klassement einen sehenswerten Satz nach vorne macht. Nur kurz gönnt er sich dann eine kleine Verschnaufpause, ehe er am Par 5 der 13 mit dem nächsten Birdie wieder aufs Tempo drückt, dass er sich allerdings mit einem darauffolgenden Par 3 Bogey auch rasch wieder zunichte macht.

Das nächste Par 5 verpufft dann zwar ungenützt, dafür stopft er am Par 3 danach den nächsten Birdieputt und stellt so den alten Zwischenstand von 3 unter Par wieder her. Auf der 18 kann er dann das Par jedoch nicht mehr kratzen, weshalb er sich schlussendlich mit der 70 (-2) anfreunden muss, die ihm aber als 26. immer noch eine richtig gute Ausgangslage für den weiteren Turnierverlauf auflegt. Am Freitag hat Matthias außerdem den Bonus einer frühen Startzeit, was sich angesichts der Windverhältnisse als durchaus hilfreich entpuppen könnte.

Pieter Moolman und Shaun Norris (beide RSA) notieren mit einer 65 (-7) die tiefsten Runden am Donnerstag.

Leaderboard SDC Championship