Vorzeitig Aus und vorbei bei Tourschool

Das Tourschool-Finale ist für Niklas Regner bereits nach 4 von 6 Runden vorbei, da ihn der Hills Course mit der 78 ein zweites Mal abwirft.

Niklas Regner konnte sein selbst formuliertes Vorhaben im Vorfeld der Final Stage bislang in die Tat umsetzen, denn er meinte, dass er vor allem am Lakes Course den Score holen muss um bei der Final Stage reüssieren zu können. Nach Runden von 68 (-3) bzw. 67 (-4) Schlägen arbeitete er sich so nach der zähen Auftaktrunde von 74 (+2) Schlägen am Hills Course immerhin in den erwarteten Cutbereich nach vor.

Am Montag galt es nun auch am Hills Course eine stabile Leistung abzurufen, denn der Cut sollte das Minimalziel darstellen, würde ihm nur das Erreichen der Finalrunden eine bessere Kategorie auf der Challenge Tour für 2024 bescheren. Auch der eine oder andere Start auf der DP World Tour könnte sich so kommende Saison ausgehen.

Hills Course und Regner werden keine Freunde

Seine Aversion gegen den Hills Course manifestiert sich früh mit dem Bogey am ersten Par 3, womit er prompt hinter die Cutmarke zurückfällt. Mit zwei weiteren Schlagverlusten noch im ersten Drittel entfernt sich Regner weiter von seinem Minimalziel. Nach einem weiteren Bogey schleppt sich der Steirer mit 40 Schlägen auf der Scorekarte zum Halfway-House und bekommt dort die zwingende Aufgabe, auf den Back 9 satte drei bis vier Schläge aufzuholen.

Erst nach dem 5. Bogey an der 10 platzt Regner am 11. Grün mit dem ersten Birdie der Kragen. Befeuern kann ihn dies aber auch nicht, damit gehen ihm langsam die Löcher aus. Zwei Frust-Bogeys zur 78 haben am Ende nur noch statistische Bedeutung, die Tourschool ist bei 1 über Par vorzeitig und um 6 Schläge auch deutlich für Regner Geschichte.

Das Finale über zwei Runden am Lakes Course um die 25 Tourkarten für die DP World Tour 2024 findet somit wie schon in den letzten Jahren ohne österreichische Beteiligung statt. Matthias Schwab gelang als bislang Letztem, 2017, der Aufstieg via Tourschool-Finale.

Leaderboard Tourschool-Finale