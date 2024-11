Mehr Puttglück in den Emiraten?

Kann sich Bernd Wiesberger bei der Abu Dhabi Championship beim Putten steigern und das Dubai-Finale erreichen?

Bernd Wiesberger zieht als einziger Österreicher mit den besten 70 im Race to Dubai in die entscheidende Play Off-Phase der DP World Tour Saison 2024 ein. Vorrangiges Ziel bei der Abu Dhabi Championship muss es für den burgenländischen Routinier sein, wieder unter die Top 50 der Jahreswertung zu schlüpfen um auch noch kommende Woche bei der DP World Tour Championship einen Startplatz zu bekommen und vielleicht sogar noch um sein großes Saisonziel, eine Karte für die PGA Tour mitzuspielen.

Nach den enttäuschenden Ergebnissen zuletzt in Europa, vor allem geschuldet der schwachen Performance auf den Grüns, hat Wiesberger daheim versucht den Reset Knopf zu drücken und sich für die Play Offs in Form zu bringen.

Die Abu Dhabi Championship ist als Rolex Series vom winterlichen Desert Swing in die neue Playoff-Phase am Terminkalender übersiedelt und profitiert so mit 9 Millionen Dollar Preisgeld auch mit einem deutlich aufgewerteten Spielerfeld: mit Rory McIlroy, Tommy Fleetwood, Rasmus Hojgaard, Shane Lowry oder Adam Scott geben sich auch jede Menge Stars von der PGA Tour in den Emiraten die Ehre und sorgen so auch für ein Weltklassefeld. Auch einige LIV-Spieler wie Tyrrell Hatton, Joaquim Niemann und Adrian Meronk sorgen für zusätzliches Salz in der Suppe.

Rory McIlroy am Weg zum Rekordhalter

Rory McIlroy peilt seine 6. Harry Vardon Trophy mit dem Gewinn der Jahreswertung der DP World Tour an, womit er den Allzeitrekord von Seve Ballesteros einstellen könnte. Rasmus Hojgaard und Kollegen muss in den kommenden 14 Tagen schon Außergewöhnliches gelingen um den Nordiren mit seinen 2.000 Punkten Vorsprung noch abzufangen. Gespielt wird in Yas Links, den die meisten Spieler, unter anderem auch Wiesberger, bereits gut kennen.

SKY überträgt an allen vier Spieltagen live von der Abu Dhabi Championship

Tee Times und Live Leaderboard auf Golf-Live.at von der Abu Dhabi Championship