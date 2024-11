Steinlechner siegt bei Tourschool Zwischenrunde

Max Steinlechner teilt sich den 1. Platz bei der Stage 2 der DP World Tour Tourschool auf seinem Qualifikationsplatz von Isla Canela.

Die kurze Spielpause nach den Challengern in China hat Max Steinlechner sichtlich bestens genützt, denn bei der Tourschool Stage 2 in Isla Canela Links bei Huelva präsentierte sich der Tiroler an den ersten beiden Spieltagen als das Nonplusultra. Selbst die zähen Regenfälle und damit verbundene Verzögerungen konnten Max nicht beeindrucken, wie Runden von 66 (-6) und 64 (-8) Schlägen eindrucksvoll unterstrichen. >> Spitzenreiter in Isla Canela. Derart stark startete er sogar als Spitzenreiter in die verbleibenden beiden Runden und hatte so auch bereits einen mehr als angenehmen Puffer auf die Aufstiegsmarke der Top 23.

Auch Daniel Hebenstreit durfte sich in Fontanals durchaus noch Aufstiegschancen ausrechnen, startete er doch mit lediglich zwei Schlägen Rückstand auf die Top 22 ins Wochenende. Timon Baltl benötigte nach zwei verpatzten ersten Runden in Desert Springs bereits ein knallrotes Weekend um sich noch an die Top 22 herantasten zu können.

Steinlechner ungefährdet auf letzten 36 Löchern

Aufgrund der langen Verzögerung vom Freitag und der Fortsetzung der 2. Runde am Samstag kann Max Steinlechner die 3. Runde erst kurz nach 15:00 MEZ beginnen, womit sich auch der dritte Spieltag über Nacht bis in den Sonntag zieht. Mit vier Bogeys auf den Front 9 bekommt Max auch erstmals Probleme. Doch mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ausgestattet nach den zuletzt starken Leistungen kontert er mit gleich zwei Eagles und drei Birdies. Das reicht um mit der 69 die geteilte Spitze bei 17 unter Par zu verteidigen und damit einen satten Puffer von 8 Schlägen für die Aufstiegsmarke in Finalrunde mitzunehmen.

Dort hat er an der Seite des Franzosen Clement Sordet so richtig Spass. Die beiden spielen befreit auf und pushen sich zu einem Birdie-Furioso: beide schauffeln jeweils 10 Birdies auf ihre Scorekarten und bringen fehlerlose 62er-Runden herein, womit sie sich bei satten 27 unter Par den 1. Platz teilen – mit nicht weniger als 14 Schlägen Vorsprung auf den letzten Aufstiegsplatz in Isla Canela. Damit nimmt Max Steinlechner eine gehörige Portion Selbstvertrauen in das kommende Woche steigende Tourschool-Final mit. Mit Lukas Nemecz wartet dort bereits ein zweiter Österreicher auf den heißen Tanz um die letzten Tourkarten für die neue DP World Tour-Saison.

Hebenstreit riskiert alles – und verspielt

Nach einem anfänglichen Bogey findet Daniel Hebenstreit bereits ab der 2 den richtigen Rhythmus und arbeitet sich mit drei darauffolgenden Birdies eindeutig in die richtige Richtung. Zu Beginn der zweiten Neun baut er sein Score am Par 5 der 10 dann weiter aus, ehe der Schwung ziemlich abebbt und er nach einem zweiten Schlagverlust auf der 16 schlussendlich „nur“ mit der 69 (-2) wieder beim Recording steht. Damit kann er sich am Samstag noch nicht unter die Aufstiegsränge arbeiten, hält den Rückstand vor den letzten 18 Löchern auf die wichtige Marke der Top 22 aber weiterhin im überschaubaren Bereich.

Die Front 9 am Finaltag lassen sich mit solidem Spiel auch gut an, bloß die Birdiequote bleibt mit einem Birdie deutlich zu gering. Also muss der Brunner das Risiko deutlich erhöhen und verspielt beim „Flag hunting“ mit Doppelbogey und drei Bogeys auf einer Strecke von nur vier Löchern alles. Nach der 73 ist für Hebenstreit in der Stage 2 Endstation.

Timon Baltl mit großem Rückstand

Erneut findet Timon Baltl mit frühen Schlagverlusten nur sehr zaghaft in den Tag und reißt so rasch weiteren Rückstand auf. In Folge kommt der Steirer aber immer besser ins Rollen und unterschreibt am Ende sogar die 67 (-5), womit er doch etliche Ränge gut machen kann. Wirklich näher kommt er den Top 22 jedoch aufgrund der schwachen ersten beiden Runden nicht, womit der Aufstieg wohl nur noch theoretischer Natur ist.

Aufgrund der Wetterkapriolen kann in Desert Springs jedoch am Sonntag nicht fertiggespielt werden, womit Baltl erst am Montag Vormittag sein heurigen Tourschool-Abenteuer abschließen kann. Das tut der Steirer auch tapfer mit einer erneuten 67, die dennoch um 5 Schläge zu wenig ist, nach den beiden hohen Scores zum Auftakt.

