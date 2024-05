Wiesberger angenehm überrascht

Bernd Wiesberger freut sich in Shenzhen bei der Volvo China Open auf einen neuen Kurs – der sich überraschend als sein Siegerplatz von 2017 entpuppt.

Selbst nach gut 20 Jahren als Golfprofi auf Tour erlebt ein Bernd Wiesberger noch die eine oder andere Überraschung. Sieben Jahre nach seinem historischen Triumph beim Shenzhen International kehrt der 38-jährige in die chinesische High Tech-Metropole auf der Jagd nach einem weiteren Titel zurück. Allerdings erwartete er den Einsatz in einem Hidden Grace Club statt dem Genzon GC, wo er 2017 triumphierte: „Das Turnier findet zwar auf einem anderen Platz statt, dennoch ist es ein gutes Gefühl an einen Ort zurückzukehren, an dem ich bereits einen Sieg verzeichnen konnte,“ meldete er sich vorab noch mit einer kleinen Wissenslücke.

Wiesberger rang Fleetwood im Stechen nieder

Bei der Ankunft in China wird Wiesberger der Hidden Grace Club am Drachensee von Shenzhen wohl sehr bekannt vorgekommen sein, vor allem die 18, wo er einst Tommy Fleetwood im Stechen niederrang. Die Auflösung des Rätsels: die European Tour Destination von Genzon wurde vor zwei Jahren in Hidden Grace umbenannt, als Teil einer Rebranding Strategy, wie Manager Ali Kong damals erläuterte. Bernd wird es wohl nicht stören…

Stand der Burgenländer 2017 am Zenith seines Erfolgs, versucht er nun an seine besten Jahre anzuschließen, heuer erstmals ein Topergebnis zu erreichen und sich in Folge wieder für Majors zu qualifizieren.

Matthias Schwab hofft nach 6 Cuts in Folge endlich mehr als einen 23. Platz zu erreichen. Auch Lukas Nemecz, der mit Platz 11 in Singapur das bislang beste Ergebnis der Österreicher auf der heurigen DP World Tour erreichte, geht in Shenzhen an den Start.

Nach 5 Jahren Pause kehrt zudem die Volvo China Open wieder auf den Kalender der DP World Tour zurück: hier wurde und das Turnier von 2015 bis 2017 als Shenzhen International ausgetragen. Außerdem findet der Asian Swing mit dem vierten Turnier seinen Abschluss: die Top 3 lösen auch ein Ticket für die US PGA Championship, dem nächsten Major in 14 Tagen.

SKY überträgt live von der Volvo China Open

