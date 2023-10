Straka stellt Wiesbergers Bestmarke ein

Mit dem Update vom 10. Oktober 2023 verbessert sich Sepp Straka in der Weltrangliste um einen Rang auf Position 21 und stellt damit die bisherige Bestmarke von Bernd Wiesberger für die beste Weltranglistenplatzierung ein.

Dem 30-jährigen Doppelstaatsbürger gelang dieses Kunststück ohne in der gesamten Woche einen einzigen Golfschlag bei einem Turnier auszuüben, sondern allein durch die Arithmetik, dass der zuvor besser platzierte Tony Finau mehr Punkte abwerten musste und daher hinter Österreichs ersten Ryder Cup-Sieger rutschte.

Die wichtigsten Stationen zu Position 21

Sepp Straka lernte das Golfspiel beim Golfclub Fontana in Oberwaltersdorf und zog später als Jugendlicher nach Valdosta, Georgia, wo er die High School und anschließend die University of Georgia besuchte. Die Universität schloss Straka mit einem Abschluss in BWL ab1.

Straka spielte 2017 seine ersten Profiturniere auf der zweitklassigen Web.com Tour, wo er 2018 sein erstes Turnier gewann. Für das Jahr 2019 qualifizierte er sich als erster Österreicher für die nordamerikanischen PGA Tour. Sein erstes Major spielte er bei US Open 2019.

Straka hat insgesamt zwei Turniersiege auf der PGA Tour und einen auf der Web.com Tour, dem Vorläufer der Korn Ferry Tour errungen. Sein erster Erstligasieg war bei der Honda Classic im Jahr 2022, wo er als erster Österreicher auf der PGA Tour gewann. Heuer belegte er den geteilten zweiten Platz bei den British Open, dem vierten und letzten Golf-Major der Saison, zugleich die beste Platzierung eines Österreichers bei einem der vier Majors. Im Jahr 2023 gewann er das John Deere Classic in Silvis und wurde bei der PGA Championship geteilter Siebter, sein bis dahin bestes Resultat.

Straka hat auch an den Olympischen Spielen 2020 in Tokio teilgenommen und wurde 2021 geteilter Zehnter.

Weltrangliste vom 9.10.2023