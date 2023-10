Kein lohnender Abstecher

INTERNATIONAL SERIES SINGAPORE – FINAL: Bernd Wiesbergers Abstecher zum Turniergolf auf der Asian Tour enptuppt sich nicht als lohnend, denn mit einem schwarzen Wochenende geht sich im Tanah Merah CC am Ende sogar nur ein enttäuschender 45. Platz aus, der den Absturz in der Weltrangliste nicht einmal minimal abfedern kann.

Bernd Wiesberger zeigte sich zwar an den ersten drei Spieltagen im langen Spiel unglaublich sicher und zählt von Tee bis Grün zum Besten wa in Singapur unterwegs ist, die Grüns waren für den Burgenländer jedoch auf den ersten drei Runden ein Buch mit sieben Siegeln. 98 Putts auf 54 Löchern, 35 davon am Moving Day, was zur 73 (+1) führte, sind einfach deutlich zu viel um weiter vorne als auf Rang 23 rangieren zu können. Selbst auf die Top 10 fehlen ihm nach dem zähen Auftritt am Samstag bereits drei Schläge. Am Sonntag hofft er nun die Grüns endlich richtig entschlüsseln zu können um doch noch mit einem Topergebnis wieder abreisen zu können.

Wieder lässt sich die Runde allerdings äußerts zäh an, denn nach drei anfänglichen Pars muss er bereits am Par 3 der 4 das erste Birdie einstecken. Zwar findet er danach auf der zweiten kurzen Bahn der Frontnine und auch am Par 5 der 8 zwei Birdies, womit er noch vor dem Turn sein Score in den roten Bereich dreht, großer Vorstoß geht sich damit jedoch nicht aus. Auf den letzten neun Löchern wird es dann sogar wieder unangenehmer, da er nach verpasstem Par 5 Birdie auf der 10 auf der 11 sogar in ein Doppelbogey schlittert.

Mit einem Birdie kurz danach gibt er zwar einigermaßen die richtige Antwort, mit dem nächsten Par 3 Bogey auf der 14 hat er jedoch einmal mehr am Sonntag wieder ein Plus vor dem Score stehen. Auch im Finish läuft absolut nichts mehr zusammen, denn nach einem weiteren Par 3 Bogey auf der 16 benötigt er auch auf der 17 einen Schlag mehr als vorgesehen und ist damit endgültig im absoluten Niemandsland des Klassements angesiedelt. Am Ende marschiert er sogar nur mit der 75 (+3) über die Ziellinie, beendet das 2 Millionen Event in Singapur so auf Rang 45 und kann damit nicht einmal minimal den Absturz in der Weltrangliste auch nur ansatzweise abfedern.

Verheerender Durchschnitt

Einmal mehr ist es auch am Sonntag wieder das Gerät fürs Kurzgemähte, dass den Oberwarter reihenweise verzweifeln lässt, denn 34 Putts ist erneut regelrecht zum Haareraufen. Die Tatsache, dass er am Finaltag „nur“ 14 Grüns trifft und somit öfters als an den Vortagen scramblen muss, lässt diese Zahl sogar gleich noch etwas wilder erscheinen. Ingesamt hatte er an den vier Spieltagen den 14. Schläger im Bag unglaubliche 132 mal in der Hand, was einem Schnitt von über 1,8 Putts pro Loch entspricht und das verpatzte Turnier rasch erklärt.

Leaderboard International Series Singapore