Wetten auf den Golfsport: Diese Kriterien muss jeder Buchmacher erfüllen!

Der Golfsport hat in den letzten Jahren nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen Ländern stark an Popularität gewonnen. Die aktiven Online Buchmacher brauchten nicht lange, um diesen Trend zu erkennen. Demzufolge dauert die Suche nach einer Plattform mit Golf im Wettprogramm in der Regel nicht länger als ein paar Minuten. Bei der Wahl eines Wettanbieters darf man allerdings keineswegs fahrlässig handeln, da man sich sehr leicht in Gefahr begeben kann, böse Überraschungen zu erleben. Um Ihnen bei der Suche zu helfen, haben wir die wichtigsten Kriterien herausgefiltert, die jeder Buchmacher für Golfwetten erfüllen muss!

Die Sicherheit ist das A und O beim Wetten

Hoch oben in der Liste der Prioritäten bei der Suche nach dem optimalen Buchmacher sollte die Sicherheitsstufe gehen. Als ein äußerst einträgliches Geschäft ziehen Online-Sportwetten auch diejenigen an, die böse Absichten gegenüber der Kunden haben. Da man in einer virtuellen Umgebung üblicherweise einige empfindlichen Daten offenbaren muss, darf man die Gefahr von Manipulationen oder gar Hackerangriffen nicht unterschätzen. Deshalb ist es von entscheidender Wichtigkeit, dass man seine online Wetten in Österreich und anderen Ländern ausschließlich auf lizenzierten Seiten platziert. Die reine Präsenz einer Lizenz reicht jedoch nicht aus, um einen Anbieter zu hundert Prozent als seriös einstufen kann. Gleichzeitig muss man sowohl auf die Reputation der dafür zuständigen Behörde als auch auf ein paar andere Sachen achten, wie Lizenznummer oder Ausstellungsdatum. Abgesehen von einer gültigen Genehmigung gilt es, Ausschau nach einigen anderen aussagekräftigen Sicherheitsbeweisen zu halten. Dabei handelt es sich primär um eine fortschrittliche SSL-Verschlüsselung auf der Seite, die dafür sorgt, dass alle empfindlichen Daten geschützt bleiben.

Das Wettprogramm darf nicht enttäuschen

Jeder Wettfreund möchte natürlich möglichst viel Abwechslung beim Zocken haben und Fans des Golfsports stellen diesbezüglich keine Ausnahme dar. Bei der Bewertung des Wettprogramms gilt es in erster Linie auf die Anzahl der Turniere zu achten. Abgesehen von weltbekannten Wettbewerben wie der PGA Tour sollte der jeweilige Buchmacher auch kleinere Turniere im Angebot haben. Auf den meisten Seiten kann man einen Kalender mit allen anstehenden Ereignissen binnen einer bestimmten Zeitspanne ausfindig machen, sodass dieser Teil der Recherche üblicherweise nicht viel Zeit in Anspruch nimmt. Weiter geht es mit einem genauen Blick auf die verfügbaren Wettmärkte. Es ist wichtig, dass sich der jeweilige Bookie nicht nur auf die populärsten Optionen beschränkt, sondern viele verschiedene Wettmärkte zur Verfügung stellt, wie Hole-in-One, Head-to-Head, usw. Zu guter Letzt sollte man einen Blick auf den Quotendurchschnitt und den eventuellen Bereich mit Livewetten dieser Art werfen.

Ein Bonus muss unbedingt fair sein

Viele unerfahrene Wettfreunde begehen oft den Fehler und lassen sich von der Höhe eines Bonusangebots täuschen. Tatsächlich ist dieser Aspekt von zweitrangiger Bedeutung. Noch wichtiger sind nämlich die Bonusbedingungen, die an einem Extra haften. Wenn diese nicht fair sind, kann man fast nichts mit dem Bonus machen. Im Rampenlicht steht der sogenannte Rollover, den man vor einer eventuellen Auszahlung erfüllen muss. Auf diese Weise wird das Risiko von Geldwäsche oder anderen Manipulationen reduziert. Außerdem kommt jedes Angebot mit einer bestimmten Gültigkeitsdauer und einer Spielauswahl, die man man damit genießen kann. Alles Wichtige über einen Bonus erfährt man in der Regel in den allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Auch die Zahlungsmethoden und der Support müssen stimmen

Da man für das Tippen im Web Geld braucht, muss man sich vergewissern, dass der Buchmacher genug Optionen für sichere Zahlungen im Angebot hat. Gleichzeitig sollte man auf die eventuelle Präsenz gewisser Gebühren sowie auf die Dauer der Transaktionszeiten achten. Einen großen Einfluss auf das allgemeine Erlebnis hat auch die Qualität des Kundensupports. Zum Zwecke einer Kontaktaufnahme müssen mehrere Optionen präsent sein, wie Chat oder Mail. Außerdem ist es wichtig, dass die Mitarbeiter in diesem Bereich professionell und möglichst lange erreichbar sind.