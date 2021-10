Sportsbetting

Obwohl das Sportjahr 2021 sich langsam aber sicher dem Ende neigt, stehen trotz der nach wie vor allgegenwärtigen Corona-Situation durchaus noch etliche Sporthighlights auf dem Programm, wo man mit etwas Wissen und dem nötigen Glück sein Weihnachtsgeld noch deutlich aufbessern könnte. Wenn man das richtige Sportwetten-Portal wie ibebet erwischt, erhöht das aufgrund bester Quoten die Chancen zusätzlich auf einen gewinnbringenden Schnitt.

Zum Einen wäre da etwa das Saisonfinale der European Tour. Im Golf gibt es im Gegensatz zu anderen Sportarten eine enorme dichte an potenziellen Siegern, betrachtet man die aktuelle Form und zieht Rückschlüsse aus vergangenen Jahren, kann man die Anwärter auf den ganz großen Wurf aber doch eingrenzen und so seine Chancen drastisch erhöhen.

Auch verschiendenste Wettmodelle sind nach wie vor möglich. Man könnte etwa zum einen auf den Sieger der Jahreswertung setzen und zum anderen auf den Turniersieger der DP World Tour Championship, was nicht unbedingt deckungsgleich sein muss. Der Engländer Matthew Fitzpatrick etwa gewann vergangenes Jahr am Earth Course in Dubai, während sein Landsmann Lee Westwood das gesamte Race to Dubai – die Jahreswertung der European Tour – für sich entschied.

Doch auch in der Weltsportart Nummer 1 Fußball stehen noch etliche hochkarätige und spannende Matches auf dem Programm. So geht es nicht nur Woche für Woche in den verschiedensten Ligen heiß her, auch in der laufenden WM-Qualifikation sind noch Partien ausständig und in der Champions Leage, der Europa League sowie der Conference Leage werden noch die Gruppenspiele abgeschlossen und so ermittelt wer ab nächstem Jahr in den K.O.-Spielen gegeneinander antritt.

Dass es genau dabei auch etliche echte Überraschungen geben kann, wo man noch richtig fett absahnen könnte zeigte etwa Sheriff Tiraspol, die Real Madrid im Rahmen der UEFA Champions League mit 2 : 1 niederrangen und so für eine der größten Überraschungen der jüngeren Fußballgeschichte sorgten. Da etliche Fußballgiganten noch zwingend Punkte fürs Weiterkommen benötigen und somit bereits gezwungen sind Gas zu geben, würden sich auch etwaige Torwetten womöglich anbieten, wo man mit etwas Glück in nur wenigen Minuten um etliches reicher werden könnte.

Wer gerne US-Sport verfolgt hat ebenfalls noch Möglichkeiten en-masse. So ist etwa die neue Football Saison in den Vereinigten Staaten gerade mal vier Spiele alt und da ab heuer nicht mehr nur 16 sondern 17 Regular Season Partien ausgetragen werden, ergibt sich vor den im Jänner beginnenden Playoffs sogar noch eine Chance mehr. Auch die NBA, die amerikanische Basketball-Liga, steht kurz vor dem Saisonbeginn. Ab 19. Oktober gehen Titelverteidiger Milwaukee Bucks, Phoenix Suns, Los Angeles Lakers, New Orleans Pelicans und Co. wieder auf Korbjagd.

Die Baseball Saison hingegen biegt gerade jetzt in die absolute Zielgerade ein, denn ab 15. Oktober steht die League Championship Series auf dem Programm, aus der schließlich die zwei Finalisten hervorgehen. Die World Series beginnt am 26. Oktober und endet allerspätestens mit Spiel 7 am 3. November. Genügend Zeit also um gerade zur wichtigsten Phase der Meisterschaft womöglich noch ordentlich abzukassieren.

Wer es lieber schnell hat, der wird bei der Formel 1 sicherlich noch fündig werden, da auch die wichtigste Rennserie der Welt noch einige Rennen heuer austrägt, ehe das Jahr 2021 am 12. Dezember im Yas Marina Circuit von Abu Dhabi zu Ende geht. Wer also womöglich noch etwas Nervenkitzel zum TV Vergnügen haben möchte hat somit von Golf über Fußball bis zu Basketball, Football, Baseball oder Formel 1 regelrecht die Qual der Wahl.